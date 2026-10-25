MOTUL 2026 Türkiye Karting Şampiyonası Kocaeli'de düzenlenen son ayakla tamamlandı - Son Dakika
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MOTUL 2026 Türkiye Karting Şampiyonası Kocaeli'de düzenlenen son ayakla tamamlandı

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MOTUL 2026 Türkiye Karting Şampiyonası Kocaeli\'de düzenlenen son ayakla tamamlandı
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MOTUL 2026 Türkiye Karting Şampiyonası'nın son ayağı olan Körfez Karting Yarışı, Kocaeli'de TOSFED Körfez Yarış Pisti'nde düzenlendi. 6 takım ve 42 sporcunun katıldığı yarışta senior, junior, mini ve micro kategorilerinde dereceye girenler ödüllerini törenle aldı.

MOTUL 2026 Türkiye Karting Şampiyonası'nın son ayağı olan Körfez Karting Yarışı, Kocaeli'de gerçekleştirildi.

Otomobil Sporlarında Kadın Spor Kulübü tarafından Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Körfez Yarış Pisti'nde düzenlenen organizasyona, 6 takım ve 42 sporcu katıldı.

Aydoğanlar Otomotiv, Mua ve Gigi's katkılarıyla gerçekleştirilen yarışta senior kategorisinde Batı Ege Yıldırım birinci, Uraz Fatinoğlu ikinci, Ömer Ulaş Akbağ üçüncü oldu.

Junior kategorisinde Uygar Arslan Birgili ilk sırayı alırken, Tuğra Fatinoğlu ikinci, Rüzgar Tırınk üçüncü sırada yer aldı. Mini kategorisinde Bulut Tırınk birinciliği, Aras Pınar ikinciliği, Can Aras Akgün üçüncülüğü elde etti.

Micro kategorisinde ise Poyraz Şafak Kaptan birinci, Kerem Azmi Avcıoğlu ikinci, Agah Giray Gönenç üçüncü oldu.

Takımlar klasmanında junior kategorisinde Borusan Otomotiv Motorsport, senior kategorisinde Dynamic Racing Team birinciliği kazandı. Junior kadınlarda Elif Yağmur Yeşiltay, mini kadınlarda ise Tuğba Yeşiltay birinci olurken, Fatma Zeynep Çiçek ikinci sırada yer aldı.

Dereceye giren sporcular, düzenlenen törenle ödüllerini aldı.

Kaynak: AA
Türkiye Otomobil Sporları FederasyonuOtomobilTürkiyeKocaeliKörfezSporSon Dakika

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