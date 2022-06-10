Organizasyonda 48 sporcunun katıldığı bu yarış öncesinde; minide Rüzgar Evci, juniorda Emir Tanju, seniorda Kerim Sulyak, masterda Mehmet Çınar lider durumda yer alırken, mini kadınlarda Melek Dorum, junior kadınlarda Leyla Sulyak ve senior kadınlarda da Ayda Biter ilk sırada bulunuyor.

Kütahya Çini Spor Kulübü tarafından ICRYPEX ve Uşak Belediyesi'nin katkılarıyla organize edilecek şampiyonada mini, junior, senior ve master kategorilerinde üçer yarış koşulacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Motul Türkiye Karting Şampiyonası 2. ayağı Uşak'ta yapılacak - Son Dakika

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