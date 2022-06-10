Motul Türkiye Karting Şampiyonası 2. ayağı Uşak'ta yapılacak - Son Dakika
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Motul Türkiye Karting Şampiyonası 2. ayağı Uşak'ta yapılacak

10.06.2022 16:18
Motul Türkiye Karting Şampiyonası 2. ayağı Uşak'ta yapılacak

Motul Türkiye Karting Şampiyonası 2. ayağı, Uşak Gençlik Spor İl Müdürlüğü 30 Ağustos 100. Yıl etkinlikleri kapsamında Uşak'ta gerçekleştirilecek.

Motul Türkiye Karting Şampiyonası 2. ayağı, Uşak Gençlik Spor İl Müdürlüğü 30 Ağustos 100. Yıl etkinlikleri kapsamında Uşak'ta gerçekleştirilecek.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan (TOSFED) yapılan açıklamaya göre organizasyon hafta sonu Uşak Belediyesi Motorsporları Pisti'nde düzenlenecek.

Kütahya Çini Spor Kulübü tarafından ICRYPEX ve Uşak Belediyesi'nin katkılarıyla organize edilecek şampiyonada mini, junior, senior ve master kategorilerinde üçer yarış koşulacak.

Organizasyonda 48 sporcunun katıldığı bu yarış öncesinde; minide Rüzgar Evci, juniorda Emir Tanju, seniorda Kerim Sulyak, masterda Mehmet Çınar lider durumda yer alırken, mini kadınlarda Melek Dorum, junior kadınlarda Leyla Sulyak ve senior kadınlarda da Ayda Biter ilk sırada bulunuyor.

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Kaynak: AA

Türkiye, gençlik, Uşak, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Motul Türkiye Karting Şampiyonası 2. ayağı Uşak'ta yapılacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Motul Türkiye Karting Şampiyonası 2. ayağı Uşak'ta yapılacak - Son Dakika
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