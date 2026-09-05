Motul Türkiye Karting Şampiyonası'nda 5. ayak Uşak'ta 45 sporcuyla başladı
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Motul Türkiye Karting Şampiyonası'nın 5. ayak yarışları, Uşak'ta sıralama turları ve eleme yarışlarıyla başladı. Bin 370 metrelik Uşak Belediyesi Motorsporları Pisti'nde 45 sporcu, micro, mini, junior ve senior kategorilerinde mücadele etti; yarışlar yarın devam edecek.
Motul Türkiye Karting Şampiyonası'nın 5. ayak yarışları, Uşak'ta sıralama turları ve eleme yarışlarıyla başladı.
Spor Toto ve Uşak Belediyesi katkılarıyla düzenlenen şampiyona, bin 370 metre uzunluğundaki Uşak Belediyesi Motorsporları Pisti'nde gerçekleştiriliyor. 45 sporcunun katıldığı organizasyonda micro, mini, junior ve senior olmak üzere 4 ayrı kategoride yarışlar yapıldı.
Antrenman turlarıyla başlayan organizasyonda öğleden sonra eleme yarışları gerçekleştirildi.
Şampiyonanın yarışları yarın devam edecek.
Kaynak: İHA
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