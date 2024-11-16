Motul Türkiye Karting Şampiyonası Uşak\'ta Başladı

Spor

Motul Türkiye Karting Şampiyonası'nda 6. Ayak yarışları Uşak'ta bugün yapılan sıralama turlarıyla başladı.

Spor Toto ve Uşak Belediyesi katkılarıyla düzenlenen turnuva bin 370 metre uzunluğundaki Uşak Belediyesi Motorsporları Pisti'nde başladı. 53 sporcunun katıldığı, 6-9 yaş arası micro, 7-12 yaş arası mini, 12-15 yaş arası junior, 14 yaş üzeri senior ve 30 yaş üzeri master olmak üzere 5 ayrı kategoride yarışlar, antrenman turlarıyla başlarken öğleden sonraki sıralama turlarıyla son buldu. - UŞAK