Motul Türkiye Karting Şampiyonası Uşak'ta Başladı - Son Dakika
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Spor

Motul Türkiye Karting Şampiyonası Uşak'ta Başladı

Motul Türkiye Karting Şampiyonası'nın 6. ayak yarışları, Uşak Belediyesi Motorsporları Pisti'nde 53 sporcunun katılımıyla başladı. Yarışlar, farklı yaş gruplarındaki sporcular için 5 ayrı kategoride düzenleniyor.

16.11.2024 20:15
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- Motul Türkiye Karting Şampiyonası'nın 6. ayak yarışları Uşak'ta başladı

UŞAK - Motul Türkiye Karting Şampiyonası'nda 6. Ayak yarışları Uşak'ta bugün yapılan sıralama turlarıyla başladı.

Spor Toto ve Uşak Belediyesi katkılarıyla düzenlenen turnuva bin 370 metre uzunluğundaki Uşak Belediyesi Motorsporları Pisti'nde başladı. 53 sporcunun katıldığı, 6-9 yaş arası micro, 7-12 yaş arası mini, 12-15 yaş arası junior, 14 yaş üzeri senior ve 30 yaş üzeri master olmak üzere 5 ayrı kategoride yarışlar, antrenman turlarıyla başlarken öğleden sonraki sıralama turlarıyla son buldu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Motul Türkiye Karting Şampiyonası Uşak'ta Başladı - Son Dakika

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