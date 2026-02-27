Mouandilmadji: Çeyrek Finale Kalmak İçin Hazırız - Son Dakika
Mouandilmadji: Çeyrek Finale Kalmak İçin Hazırız

Mouandilmadji: Çeyrek Finale Kalmak İçin Hazırız
27.02.2026 00:49
Marius Mouandilmadji, attığı gollerle takımına katkı sağlamaktan mutlu ve çeyrek finale odaklı.

SAMSUNSPORLU futbolcu Marius Mouandilmadji, "Atmış olduğum goller sebebiyle ve takımıma katkı sağladığım için çok mutluyum. Takım halinde de zaten son 16'ya kaldığımız için çok gururluyuz. Çeyrek finale kalabilecek olursak çok mutlu oluruz. Rakibimizin Shakhtar Donetsk veya Rayo Vallecano olduğunun bir önemi yok. Biz de Samsunsporuz" dedi.

UEFA Konferans Ligi'nde attığı 7 golle en skorer oyuncu olan Marius Mouandilmadji, kendi sahasında 4-0 yendikleri Shkendija maçını değerlendirdi. Mouandilmadji, son 16'ya kaldıkları için mutlu olduğunu ifade etti.

Marius Mouandilmadji yaptığı açıklamada, "Elbette ki çok mutluyum. Atmış olduğum goller sebebiyle ve takımıma katkı sağladığım için çok mutluyum. Takım halinde de zaten son 16'ya kaldığımız için çok gururluyuz. Şimdi en iyi şekilde bir sonraki karşılaşmaya hazırlanacağız ve bir sonraki Konferans Ligi'ndeki rakibimizi bekleyeceğiz. Elbette atmış olduğum goller sebebiyle çok ama çok mutluyum. Zaten bu sebepten dolayı antrenmanlarımızı gerçekleştiriyoruz. Ben ise bireysel anlamda her zaman daha iyi olmak için mücadele göstermeye çalışıyorum ve atmış olduğum gollerle de takımıma destek olmaya çalışıyorum ve bu şekilde de devam etmek istiyorum" diye konuştu.

'ÇEYREK FİNALE KALIRSAK ÇOK MUTLU OLURUZ'

Bir sonraki turda rakibin kim olacağının bir öneminin olmadığını ifade eden Mouandilmadji, "Sonuç olarak son 16'ya kaldığımız için çok mutluyuz ve hazır bir şekilde bekliyoruz. Tabi bir sonraki karşılaşmayı da yani çeyrek finale kalabilecek olursak çok ama çok mutlu oluruz. Rakibimizin Shakhtar Donetsk veya Rayo Vallecano olduğunun bir önemi yok. Biz de Samsunsporuz" açıklamasını yaptı.

Kaynak: DHA

Futbol, Spor, Son Dakika

Mouandilmadji: Çeyrek Finale Kalmak İçin Hazırız

Salladık ama yıkamadık Fenerbahçe, Avrupa’ya galibiyetle veda etti
3-0 yenildikleri ilk maçın rövanşında Fiorentina’yı salladılar ama yıkamadılar
Çalışanını elektrikli testereyle ağır yaralayan çiftlik sahibi ormanlık alanda yakalandı
Ukrayna, Rus İHA’sını böyle vurdu
Bir sonraki ABD-İran görüşmesi Viyana’da: Nükleerin yurt dışına transferini reddediyoruz
Deprem uzmanından Kahramanmaraş’taki depreme ilişkin ilk yorum 6 Şubat detayı dikkat çekti
