Mourinho: Beraberlikten Memnun Değilim - Son Dakika
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Mourinho: Beraberlikten Memnun Değilim

Fenerbahçe teknik direktörü Mourinho, Samsunspor maçı sonrası memnun olmadığını, ancak maçı oynamaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

20.10.2024 23:46
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Tredyol Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Samsunspor ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho, "Bugün sonuçta memnun değilim ama buraya gelip, bu maçı oynamış olmaktan dolayı mutluyum." dedi.

Mourinho, kendisine sürekli oynamayan oyuncular üzerinden soru sorulduğunu dile getirdi.

Bu soruları anlamaya başladığını aktaran Mourinho, "Şuna şaşırdım diyebilirim. Neden kaleci İrfan Can Eğribayat oynamıyor? Niye Cenk Tosun oynamıyor? Bu isimleri de saymanızı beklerdim. Çünkü size şöyle söyleyebilirim, benim için Tadic birkaç maçta takımın en iyisi. Sadece önemli goller attığı için değil, aynı zamanda takıma vermiş olduğu denge için, aynı zamanda takımın organize olmasında koyduğu akıl için, pozisyon hatası yapmadığı için, karar verme hatası yapmadığı için. Eğer bana 'onun oynamasını istemiyoruz, başka oyuncunun oynamasını istiyoruz' derseniz, tamam." ifadelerini kullandı.

Oyuncularını kameralar önünde analiz etmek istemediğini dile getiren Mourinho, "Onları savunmam gerekiyor. Burada açıklamam doğru değil. Bu sebepten oynuyor, bu sebepten oynamıyor gibi açıklamalar yapmam doğru değil ama anlıyorum. Sizin kültürünüzün bir parçası bu. Ben de cevap vermeye çalışıyorum ama benim için zor. Oğuz neden oynamadı? İrfan kulübedeydi. Her gün bu tarz sorular soruyorsunuz. Bugün de maçtan önce bana sordular, 'Kostic'i sol bekte bekliyor' taraftarlar diye. Bu sefer Jayden oynadı. Levent niye oynamadı? diye soruluyor. Bunları açıklaması benim için zor. İrfan bugün kulübedeydi, Tadic oynadı ama sürekli bunun için ağlıyorsunuz, 'Neden İrfan oynamıyor' diye... Şimdi de Oğuz'u söylüyorsunuz. Şunu tavsiye edebilirim size. Bunu anlayabilirsiniz. Çok önemli, çok harika bir oyuncu da kritik bir hata yapabiliyor takım için." diye konuştu.

Samsunspor ve teknik direktörü Thomas Reis'i kutlayan Mourinho, sözlerini şöyle tamamladı:

"Gerçekten iyi bir takım, organize bir takım, iyi savaşıyorlar. İyi bir taraftarları var. Sahaya bir şeyler atan taraftarları hariç tutuyorum. Zor anlarda takımlarını destekliyorlar. Bugün sonuçta memnun değilim ama buraya gelip, bu maçı oynamış olmaktan dolayı mutluyum. Samandıra'daki herkes, benden başlayıp oyuncularıma kadar herkes gerçekten çok çalışıyor ve buna da devam edeceğiz. Lig sonuna kadar oynadığımız her maçı kazanmak için elimizden geleni yapacağımızın sözünü veriyorum. Perşembe günü farklı bir turnuvada bir maçımız var. Bizden farklı seviyede olan özel bir kulübe karşı oynayacağız. İki tane evimizde üst üste maç oynayacağız. Manchester United ve Bodrum maçları var. Taraftarlarımızla birlikte savaşalım, inanmaya devam edelim."

(SON)

Kaynak: AA

Jose Mourinho, Samsunspor, Fenerbahçe, Politika, Futbol, Spor, Son Dakika

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