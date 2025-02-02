Mourinho'dan Fenerbahçe'ye 6 Değişiklik - Son Dakika
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Spor

Mourinho'dan Fenerbahçe'ye 6 Değişiklik

Fenerbahçe, Rizespor maçında Mourinho'nun kadro değişiklikleri ve yeni transferlerle sahada.

02.02.2025 19:46
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Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk eden Fenerbahçe'nin teknik direktör Jose Mourinho, son oynadıkları Midtjylland maçının ilk 11'ine göre kadrosunda 6 değişikliğe gitti.

Deneyimli teknik adam, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada Avrupa'da ilk 11'de görev verdiği Alexander Djiku, Çağlar Söyüncü, Yusuf Akçiçek, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş ve Dusan Tadic'i yedek soyundurdu.

Portekizli çalıştırıcı, bu isimlerin yerine yeni transferler Diego Carlos ve Milan Skriniar'ın yanı sıra Levent Mercan, Sofyan Amrabat, Oğuz Aydın ve Filip Kostic'i karşılaşmaya ilk 11'de başlattı.

62 yaşındaki çalıştırıcı, Çaykur Rizespor karşısında kalede İrfan Can Eğribayat'ı görevlendirirken, üçlü savunmasını Diego Carlos, Milan Skriniar ve Levent Mercan'dan kurdu. Kenarlarda Filip Kostic ile Oğuz Aydın oynarken, orta alanda Sofyan Amrabat ile Fred Rodrigues yer aldı. Forvet arkasında Sebastian Szymanski'ye şans veren Mourinho, gol yollarında ise Edin Dzeko ile Youssef En-Nesyri'ye güvendi.

Fenerbahçe'de Ertuğrul Çetin, Bright Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş, Dusan Tadic, Anderson Talisca ve Cenk Tosun ise yedek soyundu.

Mourinho 2 maç sonra takımın

Fenerbahçe'nin deneyimli teknik direktörü Jose Mourinho, 2 maç sonra kulübede yer aldı.

Tecrübeli çalıştırıcı, sarı kart cezası sebebiyle Göztepe müsabakasında takımını yalnız bırakmıştı.

Mourinho, UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasındaki Midtjylland karşılaşmasında da cezası sebebiyle kulübedeki yerini alamamıştı.

Carlos ve Skriniar 11'de, Talisca kulübede

Fenerbahçe'nin yeni transferleri Diego Carlos ve Milan Skriniar Çaykur Rizespor karşısında ilk 11'de görev alırken Anderson Talisca ise yedek kulübesinde yer aldı.

Göztepe karşılaşmasında sonradan oyuna dahil olan Diego Carlos ilk kez 11'de maça başladı. Milan Skriniar ilk 11'de başlarken ilk kez sarı-lacivertli formayı giydi.

Anderson Talisca ise kulübede forma şansı bekledi.

Yeni transferlerden Ognjen Mimovic ise henüz lisansı çıkmadığı için maç kadrosunda yer almadı.

6 eksik

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor karşısında 6 oyuncusundan yararlanamadı.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Rodrigo Becao, Jayden Oosterwolde, Dominik Livakovic, Allan Saint-Maximin ve Mert Müldür kadroda yer almadı.

Bu isimlerin yanı sıra Yusuf Akçiçek de teknik heyet kararıyla dinlendirildi.

Fenerbahçe, Dereli ve Altıparmak'ı unutmadı

Fenerbahçe Kulübü, hayatlarını kaybeden camianın önemli isimlerinden Ogün Altıparmak ve yönetim kurulu üyesi Mehmet Dereli'yi unutmadı.

Sarı-lacivertli takım ısınma sırasında, Mehmet Dereli için "Her şey için teşekkürler, daima kalbimizdesin", Ogün Altıparmak için de "Seni unutmayacağız Ogün Altıparmak" yazılı tişörtleri giydi.

Öte yandan hayatlarını kaybeden isimler için maçtan önce saygı duruşunda bulunuldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Mourinho'dan Fenerbahçe'ye 6 Değişiklik - Son Dakika

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