Mourinho'dan flaş cevap: Şampiyonlar Ligi mi yoksa Süper Lig şampiyonluğu mu? - Son Dakika
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Mourinho'dan flaş cevap: Şampiyonlar Ligi mi yoksa Süper Lig şampiyonluğu mu?

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, 'Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu mu yoksa lig şampiyonluğu mu?' sorusuna 'Lig şampiyonluğunu tercih ederim' yanıtını verdi.

20.02.2025 14:29  Güncelleme: 14:59
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Chelsea'den eski futbolcusu John Obi Mikel'in YouTube kanalında yer alan söyleyişisinde ünlü teknik adamları değerlendirdi.

"PREMIER LİG'İN EN BÜYÜK FİGÜRÜ RANIERI'DİR"

"Ferguson mu Guardiola mı daha iyi?" sorusuna Mourinho, "İkisi de harika. Ancak iki farklı nesli ve iki farklı potansiyeli karşılaştırmak imkansız. İkisi de Premier Lig tarihine adını yazdırdı. Ancak bana sorarsanız, Premier Lig'in en büyük figürü Claudio Ranieri'dir. Leicester City ile kazandığı şampiyonluk benzersizdi. Manchester United ve City'nin o dönemdeki jenerasyonlarıyla kazandıkları 5-6 şampiyonluk harikaydı ancak Leicester ile kazanılan şampiyonluğun bir 'ama'sı yoktur," diye konuştu.

"LİG ŞAMPİYONLUĞUNU TERCİH EDERİM"

Portekizli çalıştırıcı ayrıca "Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu mu yoksa lig şampiyonluğu mu?" sorusuna da yanıt verdi.

Mourinho, lig şampiyonluğu ile Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu arasında bir tercih yapması istendiğinde ise "Lig şampiyonluğunu tercih ederim. Çünkü lig şampiyonluğunda her şey tek bir ana veya kritik bir duruma bağlı değildir. Türkiye'de durum farklı olabilir ancak genelde ligi en iyi takım kazanır. Tabii ki Şampiyonlar Ligi de Şampiyonlar Ligi'dir. Kazandıklarımı gösteren dövmelerim var ancak Premier Lig için yok." şeklinde yanıt verdi.

Mikel'in kendisi ile Chelsea'deki mevkidaşı Claude Makelele'nin kimin daha iyi olduğu sorusuna ise Mourinho, "İkisi de farklı nedenlerle baş belasıydı. Mikel genç yaşta kendisini dünyanın en iyisi sanıyordu ancak öyle değildi. Ona üst düzey bir oyuncu olması için yardım etmem gerekti. Makelele ise bir 6 numaranın nasıl oynaması gerektiğini benden bile iyi biliyordu. Ancak kariyerinin o döneminde, Şampiyonlar Ligi maçları olduğu haftalarda bile benden hafta sonu izni isterd." diye konuştu.

Mourinho, günümüz futbolunda orta saha oyuncularının daha fazla değer gördüğünü de vurgulayarak, "İkiniz de harikaydınız ancak bugünkü bakış açısına göre, Rodri'nin Ballon d'Or'a aday gösterilmesi gibi durumlar, sizin jenerasyonunuzda mümkün değildi. O zamanlar bir ödül kazanmak için 50 gol atmanız gerekiyordu. Şimdi ise takımın en iyi oyuncusu olmasa bile takımı daha iyi hale getiren taktiksel oyunculara daha çok değer veriliyor." ifadelerini kullandı.

Mourinho\'dan flaş cevap: Şampiyonlar Ligi mi yoksa Süper Lig şampiyonluğu mu?

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Son Dakika Spor Mourinho'dan flaş cevap: Şampiyonlar Ligi mi yoksa Süper Lig şampiyonluğu mu? - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • ferhat eser:
    12 senedır şampiyonluk yüzü görememiş BEŞİKTAŞIN ve 5sarayın çok gerisinde kalmışsın bu adama şampiyonlar ligi sorusu sormak hee adamla resmen dalga geçmişler hahahaha :))) 21 10 Yanıtla
  • Mesut Kaya:
    En azından 8 yememiştir yönettiği takımlar feroş 11 8 Yanıtla
  • Rize:
    12 senedır şampiyonluk yüzü görememiş BEŞİKTAŞIN ve 5saray demen itiraf gibi oldu ferhat dürüstsün teşekkür ederiz :) sende bu ikisinin nasıl yapıldığını biliyorsun sindiremiyorsun ve kabul edemiyorsun demek ki aferin :) 4 8 Yanıtla
  • ferhat eser:
    Rize BEŞİKTAŞ yada galatasaray size gidin 30 yaş üstü adamları alıp her sene 3 cü bitirin ligi demiyorki kendi kendinize yapıyorsunuz bunu BEŞİKTAŞ bugün AVRUPADA kupa alacak kadro kurmaya çalışırken sen şampiyon olmak için uğraşıyorsun hedefin küçük aynı tuttuğun takım gibi 9 2 Yanıtla
  • Savcı Bey :
    ve mourhino yine taş taş geçti. 2 0 Yanıtla
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