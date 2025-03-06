Mourinho'dan mağlubiyet sonrası taraftarları çileden çıkartan sözler: Onlar da takım gibiydiler - Son Dakika
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Mourinho'dan mağlubiyet sonrası taraftarları çileden çıkartan sözler: Onlar da takım gibiydiler

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Rangers'a 3-1 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından konuştu. Mağlubiyeti hakkettiklerini ve tur şanslarının devam ettiğini belirten Mourinho, ''Taraftarlar aslında takım gibiydi. Onlar da büyük destek gösteremedi, takım iyi performans gösteremedi, teknik direktör de iyi performans gösteremedi'' dedi.

06.03.2025 23:22  Güncelleme: 23:33
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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Rangers'a 3-1 mağlup oldu. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho, karşılaşmanın ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"HAK EDİLMİŞ BİR MAĞLUBİYET"

Portekizli teknik adamın açıklamaları şu şekilde;

"Hak edilmiş bir mağlubiyetti. Onlar hak etti. Biz çok hata yaptık. Onlar hata yapmadı. Ön alanda fırsatlar bulduk ama atamadık. Orta alanda hatalar yaptık. Tüm ikili mücadeleleri kaybettik. Tur hala bitmedi. 3-1 gerideyiz ve bir 90 dakika daha var. Tur henüz bitmedi.

"DESSERS EN İYİSİ DEĞİL"

İkinci yarıda, ilk yarıdaki hataları yapmaya devam ettik. Dessers iyi oyuncu ama dünyanın en iyisi değil, ikinci yarıda öyle gösterdik. Tüm hava toplarını aldı.

"FRED'İN EKSİKLİĞİNİ HİSSETTİK"

Orta sahada Fred'in eksikliğini, organizasyon anlamında hissettik. Ön bölgede hareketli değildik. İyi şutlarımızı da kaleci kurtardık. Kötü bir performans gösterdik. Bu sonucu kabul etmemiz gerekiyor.

"TARAFTARLAR DA TAKIM GİBİYDİ"

Taraftarlar aslında takım gibiydi. Onlar da büyük destek gösteremedi, takım iyi performans gösteremedi, teknik direktör de iyi performans gösteremedi. Ibrox'ta iyi desteklenecekler, o stadyumu biliyorum. Birkaç günlük dinlenme fırsatımız olacak. Skriniar geldiğinden beri 10 maç üst üste 90 dakika oynadı. Kendimizi suçlamak dışında bir şey konuşmamamız lazım."

Mourinho\'dan mağlubiyet sonrası taraftarları çileden çıkartan sözler: Onlar da takım gibiydiler

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Son Dakika Spor Mourinho'dan mağlubiyet sonrası taraftarları çileden çıkartan sözler: Onlar da takım gibiydiler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Ender Kervancıoğlu:
    Galatasaraya kadıköyde ezilip 3 yedikten sonra hak edilmiş mağlubiyet diyemedin. Basın toplantısından kaçtın. Ondan önce Jorge jesus galatasaraydan 3 yedi. O da basın toplantısına katılmadı. Terbiyesizler. Tebrik etmeyi gurununuza yediremediğiniz tek rakip Galatasaray. 119 32 Yanıtla
  • ozlem1905:
    KLASIK KARI KÖY MOR INEGI 75 29 Yanıtla
  • Mehmet Hamdi Albuz:
    BU MAĞLUBİYETTE GALATASARAYIN PARMAĞINI ARAMAZSINIZ İNŞALLAH..HER OLAYDA AKLINIZDA GALATASARAY. 81 18 Yanıtla
  • Mehmet Hamdi Albuz:
    acun yine gs dan konuşmuş... 61 13 Yanıtla
  • Oooo:
    Hızlıca Bakırköy Ruh hastanesine yatırılmalı! 49 16 Yanıtla
  • VURKAÇOĞLU:
    Bir taraftarını bağane etmediğin kalmıştı 42 10 Yanıtla
  • İsa öz:
    hı hı tamam Avrupa fatihi!!! fenerba.... 27 9 Yanıtla
  • Taner Avcı:
    AMK bı kendisinde hata yok,herkes hatalı. 28 8 Yanıtla
  • Aydın Gökmen:
    Bu macada Türk hakem isteseydiniz belki faydasını görürdünüz 27 4 Yanıtla
  • Zafer Hanlıoglu:
    Bu adam Fenerbahçe taraftarına resmen hayal satıp dalga geçiyor 3-1den maçı çevirecek ne futbolun ne futbolcun nede öyle bir sihirli değnek var cesur ol türü kaybettik de tek bir şansın var türkiye Kupası oda yüzde 47 şansın var yanlış oyuncu tercihleri bu maç sana yazar Morinho büyük hoca olduğunu ispat edebileceğin maçta hezimete uğradın sen büyük hoca değilsin taktı sen hiç değilsin normal standartlarda bir hocasın pofpoflanmayı seven birisin okadar 12 2 Yanıtla
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