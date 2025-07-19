Mourinho dünyaca ünlü yıldızı aradı: Fener\'e gel

Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi için iddialı bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, ikna yeteneğini kullanarak yıldız bir ismi daha takımına kazandırmayı hedefliyor.

MOURINHO DEVREDE

Transfer dönemine Jhon Duran, Archie Brown ve Tarık Çetin hamleleri ile başlayan Fenerbahçe'de Milan Skriniar ve Marco Asensio transferlerinin de kısa süre içinde açıklanması bekleniyor. Öte yandan Fenerbahçe'de yapılacak yeni hamleler için teknik direktör Jose Mourinho devreye girmiş durumda.

"FENER'E GEL DUSAN"

İtalyan basınından Tuttosport'un haberine göre; Mourinho, yaz mevsiminin başından beri çok istediği Dusan Vlahovic ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Habere göre Mourinho, Juventus'un golcüsünü kadrosunda görmek istediğini kendisine de iletti ve Fenerbahçe yönetimi de bir kez daha Vlahovic ve yakın çevresiyle temasa geçti. Habere göre Vlahovic, Fenerbahçe'nin ısrarı sonrası sarı-lacivertli kulüpte oynamaya oldukça sıcak bakıyor.

TAZMİNATA DAHİ RAZILAR

Juventus'un kadrosunda düşünmediği ve Milan'ın yakından ilgilendiği Sırp forvetin Torino ekibindeki günleri sayılı olarak belirtilirken Juventus'un Vlahovic'in mali yükünden kurtulmak için tazminat ödemeye dahi razı olduğu ifade edildi.