Mourinho Galatasaray'ın radarındaki yıldıza kancayı attı - Son Dakika
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Mourinho Galatasaray'ın radarındaki yıldıza kancayı attı

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Fenerbahçe, Manchester United'dan ayrılması beklenen yıldız futbolcu Marcus Rashford'ı yakın takibe aldı. Teknik direktör Jose Mourinho'nun eski öğrencisi Rashford ile tekrar buluşmak istediği öne sürüldü. Rashford, Manchester United'da Mourinho ile birlikte 125 maça çıkan ve 28 gol attı ve 18 asist yapan bir futbolcu.

25.12.2024 09:43
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Fenerbahçe, Manchester United'dan ayrılması beklenen yıldızı yakın takibe aldı. Jose Mourinho'nun eski öğrencisi Rashford'la tekrar buluşmak istediği öne sürüldü.

FENERBAHÇE DEVREDE

Teknik direktör değişikliği sonrasında da henüz istediği galibiyetleri alamayan Manchester United'da Marcus Rashford'la ilgili kriz devam ediyor. Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, ligin ikinci yarısında takıma güç katmak isterken kadro dışı kalan yıldız futbolcuyla ilgileniyor.

İngiltere basınından TeamTalk'un haberine göre; Fenerbahçe, Manchester United'dan ayrılması beklenen Marcus Rashford'u yakın takibe aldı. Sarı-lacivertlilerin henüz resmi bir adım atmadığı fakat yıldız oyuncunun durumunu yakından takip ettiği belirtildi.

Mourinho Galatasaray'ın radarındaki yıldıza kancayı attı

Teknik direktör Jose Mourinho'nun eski öğrencisiyle tekrar buluşmak istediği öne sürüldü. Marcus Rashford, Manchester United'da Jose Mourinho ile birlikte çalışmıştı. Mourinho ile birlikte 125 maça çıkan İngiliz golcü, 28 gol attı ve 18 asist kaydetti.

KİRALIK GELEBİLİR

Manchester United'ın, Rashford için 50 milyon euroluk bir bonservis beklentisinde olduğu da haberin detaylarında yer aldı. Fenerbahçe, söz konusu miktarı fazla bulurken satın alma opsiyonlu kiralama hamlesi üzerinde duruyor. Asıl mevkisi sol kanat olan İngiliz golcü, hücum hattının her bölgesinde görev alabilmesiyle dikkat çekiyor.

Mourinho Galatasaray\'ın radarındaki yıldıza kancayı attı

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Son Dakika Spor Mourinho Galatasaray'ın radarındaki yıldıza kancayı attı - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Volkan null:
    raşfordmu kaldi AMK 0 0 Yanıtla
  • res:
    Şimdide karşımızda kancacı mori 0 0 Yanıtla
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