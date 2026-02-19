Mourinho'nun başı söyledikleri nedeniyle dertte - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mourinho'nun başı söyledikleri nedeniyle dertte

Mourinho\'nun başı söyledikleri nedeniyle dertte
19.02.2026 21:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Şampiyonlar Ligi'ndeki Real Madrid maçında Vinicius'un ırkçılık iddiaları sonrası söyledikleri gündem olmuştu. Portekizli teknik adama Samir Nasri'nin ardından eski futbolcu Lilian Thuram da tepki gösterdi.

Benfica ile oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Real Madridli futbolcu Vinicius Junior, ırkçı söylemlere maruz kalmıştı. Benfica teknik direktörü Jose Mourinho, kulübünün ırkçı olmadığını belirterek Brezilyalı oyuncu hakkında "Vinicius'a gol sevincinin farklı olması gerektiğini söyledim. Bu kulübün en büyük efsanelerinden biri Eusébio ve o siyahi bir oyuncuydu. SL Benfica ırkçı bir kulüp değil. Neden hep bu olaylar Vinicius'un başına geliyor bilmiyorum.'' demişti.

MOURINHO'YA TEPKİLER SÜRÜYOR

Benfica teknik direktörü Jose Mourinho'nun Şampiyonlar Ligi'ndeki Real Madrid maçı sonrası Vinicius Jr. için söylemlerine tepkiler sürüyor. Portekizli teknik adama Samir Nasri'nin ardından bir tepki de eski futbolcu Lilian Thuram'dan geldi.

''SEN KİMSİN BAY MOURINHO!''

Mourinho'nun yaptığı açıklamaları eleştiren Thuram, "Mourinho özel bir kariyere sahip, harika bir teknik direktör. Birçok siyahi futbolcuyla çalıştı ama bu, ırkçı bir olayın gerçekliğini sorgulamasına engel değil. Bunu nasıl söyleyebilir? Sen kimsin Bay Mourinho! Vinicius'un ne yapmaya hakkı olup olmadığını belirlemeye kendini nasıl yetkili görebiliyorsun? Sözlerinde üstünlük taslama ve beyaz narsizm var." dedi.

''PARANOYAKLAR VE UYDURUYORLAR''

Sözlerine devam eden Fransız eski oyuncu, "Vinicius'un maruz kaldığı ırkçı saldırı onun davranışından değil ten renginden kaynaklanıyordu. Mourinho bunun Vinicius'un hatası olabileceğini, suçun kendisinde olduğunu ima ediyor. Bazı beyazların sahip olduğu üstünlük duygusu, kendilerini kurbanların yerine koymalarını engelliyor. Daha fazla alçakgönüllülük gerekiyor. Oyuncuların söylediklerini nasıl görmezden gelebiliriz? Vinicius çıldırdı, hakaret uydurdu ve hakeme mi söyledi? Mbappe de bunu duydu ve o da çıldırdı öyle mi? Siyahlar çıldırmış değil mi? Paranoyaklar ve uyduruyorlar." sözlerini sarf etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi, Lilian Thuram, Jose Mourinho, Samir Nasri, Real Madrid, Benfica, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mourinho'nun başı söyledikleri nedeniyle dertte - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Emre Akcay Emre Akcay:
    acun sever savunmayı savubmasınu acun yapsın morinho nun 4 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
10 yıl sonra bir ilk ABD’den Türkiye’nin yanı başında tarihi adım 10 yıl sonra bir ilk! ABD'den Türkiye'nin yanı başında tarihi adım
İzlemeyenler pişman Dün gece Şampiyonlar Ligi’nde neler oldu neler İzlemeyenler pişman! Dün gece Şampiyonlar Ligi'nde neler oldu neler
Planı Trump yaptı, 2 ülke yüzlerce asker göndermeye hazırlanıyor Planı Trump yaptı, 2 ülke yüzlerce asker göndermeye hazırlanıyor
“100 milyonluk yarış atları kayıp“ iddiasına açıklama geldi "100 milyonluk yarış atları kayıp" iddiasına açıklama geldi
Kütahya’da çay evinde bıçaklı saldırı anı kamerada: 1 ağır yaralı Kütahya'da çay evinde bıçaklı saldırı anı kamerada: 1 ağır yaralı
Tehditler savuran 2 lidere meydan okudu: Gerekirse bedel öderiz Tehditler savuran 2 lidere meydan okudu: Gerekirse bedel öderiz

22:34
Turu mucizelere bıraktık Fenerbahçe, Nottingham Forest’a farklı kaybetti
Turu mucizelere bıraktık! Fenerbahçe, Nottingham Forest'a farklı kaybetti
20:35
Gazze’ye asker gönderecek 5 ülke belli oldu
Gazze'ye asker gönderecek 5 ülke belli oldu
20:12
Bakan Fidan direkt Trump’ın yüzüne söyledi: Asker göndermeye hazırız
Bakan Fidan direkt Trump'ın yüzüne söyledi: Asker göndermeye hazırız
19:45
Meloni’nin sözleri Macron’u küplere bindirdi: İşine bak
Meloni'nin sözleri Macron'u küplere bindirdi: İşine bak
19:20
Kurtlar Vadisi’nin unutulmaz ikilisi yıllar sonra bir arada Son halleri ağızları açık bıraktı
Kurtlar Vadisi'nin unutulmaz ikilisi yıllar sonra bir arada! Son halleri ağızları açık bıraktı
19:02
Eşinin Ramazan ayındaki ilişki talebi karşısında şaşkına döndü, çareyi Esra Ezmeci’ye danışmakta buldu
Eşinin Ramazan ayındaki ilişki talebi karşısında şaşkına döndü, çareyi Esra Ezmeci'ye danışmakta buldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2026 23:38:17. #7.11#
SON DAKİKA: Mourinho'nun başı söyledikleri nedeniyle dertte - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.