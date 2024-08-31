Jose Mourinho, Alanyaspor maçı öncesi tabureye çıkarak poz verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Jose Mourinho, Alanyaspor maçı öncesi tabureye çıkarak poz verdi

Jose Mourinho, Alanyaspor maçı öncesi tabureye çıkarak poz verdi

Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho, Süper Lig'in 4. haftasında Alanyaspor ile yapılan maç öncesi röportaj sırasında beklenmedik bir harekete imza attı. Portekizli hoca, röportaj esnasında bir anda tabureye çıkarak yayıncı kuruluşun muhabirine sarıldı. Bu durum karşısında muhabir şaşkınlığını gizleyemezken, Mourinho'nun bu hareketi sosyal medyada viral oldu ve binlerce yorum aldı.

31.08.2024 07:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe sahasında Alanyaspor'u 3-0'lık rahat bir galibiyetle mağlup ederken karşılaşma öncesi sarı-lacivertlilerin dünyaca ünlü teknik direktörü Jose Mourinho herkesi şaşırtan bir harekete imza attı.

TABURENİN ÜZERİNE ÇIKTI

Maç önü yayıncı kuruluşa röportaj vermek için alana gelen Portekizli hoca bir anda orada bulunan tabureyi alarak üzerine çıktı ve yayıncı kuruluş muhabirine sarılarak poz verdi.

MUHABİR ŞOKE OLDU

Yaşanan bu beklenmedik durum sonrası yayıncı kuruluş muhabiri de şaşkınlığını gizleyemezken, fotoğraf çekimi sonrası Mourinho tabureden inerek röportajına devam etti.

GÜNDEM OLDU

Jose Mourinho'nun karşılaşma öncesinde yaptığı ve kimsenin anlam veremediği bu hareketinin görüntüleri sosyal medyada gündem aldı. Çokça paylaşılan anlar, binlerce de yorum aldı.

İşte o anlar;

Mourinho'nun maç öncesi muhabire yaptığı şakanın eşi benzeri yok
Mourinho'nun maç öncesi muhabire yaptığı şakanın eşi benzeri yok

Trendyol Süper Lig, Jose Mourinho, beINSports, Fenerbahçe, Spor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Jose Mourinho, Alanyaspor maçı öncesi tabureye çıkarak poz verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Soğan Cücüğü: KAVAK AĞACINDADA BOY VAR. ANLAŞILAN OOO. HİHİHİH. İİİİİ ŞAKA YAPTIMM. JOSENİN HALLERİİİ. 1 10 Yanıtla
  • Emrah Avsar: Spiker im boyu uzun olduğu için espiri yapmış ne var bunda ? Haber değeri nedir ? 1 4 Yanıtla

08:16 İlk Türk erkek oldu İbrahim Çelikkol’a İtalya’dan ödül İlk Türk erkek oldu! İbrahim Çelikkol'a İtalya'dan ödül
08:11 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Kırmızı bültenle aranan 25 şüpheli yakalandı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Kırmızı bültenle aranan 25 şüpheli yakalandı
23:26 Atatürk’e dua etti Ali Erbaş tepkilerin ardından geri adım attı Atatürk'e dua etti! Ali Erbaş tepkilerin ardından geri adım attı
22:30 Tatil sitesinde feci olay: 21’inci kattan otomobilin üzerine düşerek öldü Tatil sitesinde feci olay: 21'inci kattan otomobilin üzerine düşerek öldü
21:16 İşte metrobüs şoförünün ifadesi Son anda verdiği karar faciaya neden olmuş İşte metrobüs şoförünün ifadesi! Son anda verdiği karar faciaya neden olmuş
12:29 Kızına yapılanlara kayıtsız kalamayan kayınpeder, düğünde damada saldırdı O anlar kamerada Kızına yapılanlara kayıtsız kalamayan kayınpeder, düğünde damada saldırdı! O anlar kamerada
12:03 Haluk Bilginer, Angelina Jolie ile başrolü paylaştığı filmin galasına katılmadı Haluk Bilginer, Angelina Jolie ile başrolü paylaştığı filmin galasına katılmadı
11:50 MİT, PKK’nın bomba uzmanlarını etkisiz hale getirdi MİT, PKK'nın bomba uzmanlarını etkisiz hale getirdi
11:38 30 Ağustos’ta gökyüzünde mest eden manzara 30 Ağustos'ta gökyüzünde mest eden manzara
11:37 Kayseri’de çobanın bulduğu kemik parçalarının ne olduğu ortaya çıktı Kayseri'de çobanın bulduğu kemik parçalarının ne olduğu ortaya çıktı
11:35 Sokak röportajı nedeniyle tutuklanan Dilruba Kayserilioğlu gece saatlerinde tahliye edildi Sokak röportajı nedeniyle tutuklanan Dilruba Kayserilioğlu gece saatlerinde tahliye edildi
11:35 Memleketine izne gidip geri dönmeyen asker böyle yakalandı Oynadığı oyun da manidar Memleketine izne gidip geri dönmeyen asker böyle yakalandı! Oynadığı oyun da manidar
11:29 Sanki 40 yıldır Türkiye’de Icardi bu hareketiyle Türk halkının gönlünde taht kuracak Sanki 40 yıldır Türkiye'de! Icardi bu hareketiyle Türk halkının gönlünde taht kuracak
11:19 Abdullah Gül, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı sosyal medya hesabından kutladı Abdullah Gül, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı sosyal medya hesabından kutladı
10:39 Fenomen Muhammet Bettaş, kuzeninin 3 yıldır eniştesi tarafından istismar edildiğini ortaya çıkardı Fenomen Muhammet Bettaş, kuzeninin 3 yıldır eniştesi tarafından istismar edildiğini ortaya çıkardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.08.2024 08:57:38. #1.13#
SON DAKİKA: Jose Mourinho, Alanyaspor maçı öncesi tabureye çıkarak poz verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement