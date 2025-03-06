Mourinho: Rangers maçında kötü oynadık - Son Dakika
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Mourinho: Rangers maçında kötü oynadık

Fenerbahçe, Rangers'a 3-1 kaybetti. Mourinho, takımın performansını sert bir dille eleştirdi.

06.03.2025 23:52
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Rangers maçında takım olarak çok kötü oynadıklarını söyledi.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Fenerbahçe, sahasında İskoç ekibi Rangers'a 3-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, "Bugün sahanın her yerinde kötüydük. Belki bu söyleyeceğim komik gelebilir ancak aslında bu iyi sonuç. Gösterdiğimiz performans sonrası sonuç farklı olabilirdi. Kaleci Butland harika kurtarışlar yaptı. Bir penaltı pozisyonumuz var. Böyle bir performans sonrası hakem konuşmak yanlış olur. Tamamen takım olarak çok kötüydük. İkili mücadeleleri kaybettik. Hızlı top çeviremedik. Bu söylemeyi sevmiyorum ancak; Fred'in yokluğu da bizi etkiledi. Hem Fred harika oynuyor hem takım onunla birlikte harika oynuyordu. Onun eksikliğini hissettik. Savunmada inanılmaz hatalar yaptık. Savunma arkasına atılan topları kontrol edemedik. Bana göre aldığımız cezayı hak etti. Eğer bana 'tur bitti mi' diye sorarsanız, bence daha tur bitmedi. 90 dakika veya 120 dakika var" ifadelerini kullandı.

Değişikliklerin oyuna etkisiyle ilgili sorulan soruya Mourinho, "Bizler defans Çağlar - Skriniar - Yusuf ile maça başlamıştık. Dolayısıyla son maçta (Yusuf) kendisini dinlendirmiştik. (Çağlar) Söyüncü sakatlanınca Djiku'yu sokmak zorunda kaldık. Dolayısıyla kimle oynayabilirdik. Skor olarak geriye düşünce 4'lüye döndük" yanıtını verdi.

"Tek pozitif şey ikinci bir maç daha oynanacak olması"

Portekizli teknik adam tur ile ilgili görüşlerini şu sözlerle aktardı:

"Benim için önemli değil. Bir 90 dakika daha var. Benim açımdan bugünkü maçla ilgili hiç pozitif bir şey yok. Her şey yanlıştı. Kaleci çok iyi kurtarışlar yaptı. Tek bir pozitif şey ikinci bir maç daha oynanacak olması."

Mourinho'dan Rangers'a tavsiye: "Çok fazla kutlama yapmayın"

Rangers'ın son maçlarda zorluk yaşadığı hatırlatılarak, "Bugünkü oyun sizi şaşırttı mı?" sorusuna Mourinho, "Şaşırmadım. Dünkü basın toplantısını dinlediyseniz daha fazla saygı duyamazdım. Bugün Ferguson pragmatikti geride 5'li oynadılar. Yapabildikleri kadar savunmada iyi işler yaptılar. Kaleci çok net pozisyonlar kurtardı. İkili mücadeleleri kazandılar. Dessers ve Cerny kontrataklarda sürekli bizim arkamıza attıkları ataklarla bizi avladılar. Butland 6 saniye kuralını ihlal etti. 30 saniye topu elinde tuttu. Çok mücadeleci performans sergilediler. Galibiyeti hak ettiler. Rangers için, çok fazla kutlama yapmayın. Onlara verebileceğim tek tavsiye bu. Şu an sakin olmalılar henüz bitmedi" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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