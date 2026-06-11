Mourinho, Real Madrid ile 3 Yıllık Anlaşma İmzaladı

İSPANYA LaLiga ekibi Real Madrid, Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 63 yaşındaki teknik adamla 2029 yılına kadar anlaşma sağlandığı bildirildi.

Futbol dünyasının en tecrübeli teknik direktörleri arasında yer alan Jose Mourinho, kariyerinde daha önce Real Madrid'in yanı sıra Benfica, Uniao de Leiria, Porto, Chelsea, Inter, Manchester United, Tottenham, Roma ve Fenerbahçe gibi kulüplerde görev yaptı.