Mourinholu Benfica, şampiyonluk umutlarını 4 golle sürdürdü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

25.04.2026 23:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Portekiz Süper Ligi'nin 31. haftasında Benfica, Moreirense'yi 4-1 yenerek şampiyonluk ümitlerini yineledi.

Portekiz Süper Ligi'nin 31. haftasında Benfica ile Moreirense karşı karşıya geldi. Estadio da Luz'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Benfica 4-1'lik skorla kazandı.

BENFICA'DAN FARKLI GALİBİYET

Benfica'ya galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Leandro Barreira, 29. dakikada Richard Rios, 89 ve 90+2. dakikalarda Franjo Ivanovic kaydetti. Moreirense'nin tek golü 26. dakikada Travassos ile geldi.

ŞAMPİYONLUK ÜMİTLERİ SÜRDÜ 

Bu sonuçla birlikte Benfica, bitime 3 hafta kala puanını 75'e yükselterek lider Porto ile arasındaki farkı 1 maç fazlasıyla 4 puana indirdi. Moreirense ise 39 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Benfica, Famalicao deplasmanına gidecek. Moreirense, sahasında Estrela'yı ağırlayacak.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2026 23:30:01. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.