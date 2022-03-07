MSK takımları haftayı galibiyetle kapattı - Son Dakika

Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü (MSK) takımları, Mersinli sporseverlerin yüzünü güldürmeye devam ediyor. Kadın ve erkek basketbol takımları ile kadın voleybol ve hentbol takımları, hem iç hem de dış sahalarda oynadıkları maçlarda galip gelen taraf oldu.

Mersin Edip Buran Spor Salonu'nda Fethiye Belediye Spor Kulübü'nü konuk eden MSK Erkek Basketbol Takımı, sahadan galip ayrıldı. Karşılaşmanın ilk çeyreğini 29-18 tamamlayan Mersin ekibi, ikinci çeyrekte 22-25 mağlup olmasına karşılık, ilk yarıyı 51-43 önde bitirdi. İkinci yarının son çeyreğini 26-18 önde tamamlayan MSK Erkek Basketbol Takımı karşılaşmayı 99-86 kazandı.

MSK Kadın Basketbol Takımı ise Yalova'da HDİ Sigorta Yalova VIP'e konuk oldu. Yalova 90. Yıl Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk iki çeyreğini HDİ Sigorta Yalova VIP, 22-12 ve 17-11'lik skorlarla galip tamamlarken, ikinci yarının üçüncü çeyreğinde 36-13 galip gelen MSK Kadın Basketbol Takımı deplasmandan 74-69'luk skorla mutlu ayrıldı.

Nevşehir Damat İbrahim Paşa Salonu'nda Numune Gençlik Spor Kulübü ile karşılaşan MSK Kadın Voleybol Takımı da galibiyet sevinci yaşadı. Birinci ve ikinci seti 9 sayı fark ile 25-16 bitiren MSK Kadın Voleybol Takımı, karşılaşmanın son setinde de rakibine 8 sayı fark atarak maçı 25-17 kazandı.

Mersin Yenişehir Spor Salonu'nda Oğuzeli Halk Eğitim Merkezi Hentbol Takımı'nı ağırlayan MSK Kadın Hentbol Takımı da karşılaşmadan 35-27 skorla galip ayrıldı. Aldığı galibiyetle birlikte Türkiye Hentbol Süper Ligi iddiasını güçlendiren MSK Kadın Hentbol Takımı'nı taraftarları tezahürata boğdu.

Okullar arası küçük kızlar hentbol müsabakalarında şampiyon olarak kupa alan MSK altyapı oyuncularına kupa ve madalyaları ise karşılaşma öncesi MSK Hentbol Şube Sorumlusu Haluk Gülbahar tarafından verildi. - MERSİN