MSKÜ Oryantiring takımı kürsüde - Son Dakika
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MSKÜ Oryantiring takımı kürsüde

28.03.2022 14:51
MSKÜ Oryantiring takımı kürsüde

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu faaliyet takviminde yer alan ve Kahramanmaraş'ta düzenlenen 'Üniversiteler Arası Oryantiring Türkiye Şampiyonası' sona erdi.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu faaliyet takviminde yer alan ve Kahramanmaraş'ta düzenlenen 'Üniversiteler Arası Oryantiring Türkiye Şampiyonası' sona erdi. Şampiyonada 28 üniversiteden 216 sporcu mücadele etti.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Spor Bilimleri Antrenörlük Eğitimi Bölümü öğrencisi Ali Aydın, erkekler orta mesafe parkurunda 134 sporcu arasından Türkiye şampiyonu, sürat parkurunda ise Türkiye ikincisi olarak genel toplamda Türkiye Şampiyonu oldu.

Edebiyat Fakültesi Psikoloji öğrencisi Özge Bozça, Kadınlar Orta Mesafe Parkurunda 82 sporcu arasından Türkiye ikincisi, sürat parkurunda ise Türkiye beşincisi olarak genel toplamda Türkiye İkincisi oldu.

Bireysel olarak toplam 5 madalya alarak en fazla bireysel madalya kazanan üniversite olmayı başaran MSKÜ Oryantiring Takımı ayrıca genel toplamda Kadın Takımı olarak Türkiye üçüncüsü unvanını aldı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi sporcularını şampiyonaya Oryantiring Takımı antrenörü Doç. Dr. Gönül B. İrez, takım sorumluları Araştırma Görevlisi Derya Sakallı, Araştırma Görevlisi Kaan Salman hazırladı. - MUĞLA

MSKÜ Oryantiring takımı kürsüde
MSKÜ Oryantiring takımı kürsüde

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Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanlığı, Kahramanmaraş, Üniversiteler, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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