Muammer Yıldırım Samsunspor ile sözleşme imzaladı - Son Dakika
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Muammer Yıldırım Samsunspor ile sözleşme imzaladı

Muammer Yıldırım Samsunspor ile sözleşme imzaladı

Sivasspor ile yollarını ayıran kaleci Muammer Yıldırım, Samsunspor ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

09.02.2024 15:03
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Sivasspor ile yollarını ayıran kaleci Muammer Yıldırım, Samsunspor ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Samsunspor Kulübü'nden transferle ilgili yapılan açıklamada, "2023-2024 sezonu ara transfer döneminde kulübümüz, en son Sivasspor'da forma giyen 33 yaşındaki tecrübeli kaleci Muammer Yıldırım ile 1,5 yıllık sözleşme imzalamıştır. Samsunspor ailemize hoş geldin Muammer" denildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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