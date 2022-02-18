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Muaythai Avrupa Şampiyonası'nda milli sporculardan 115 madalya - Son Dakika

Muaythai Avrupa Şampiyonası'nda milli sporculardan 115 madalya

18.02.2022 16:48
Muaythai Avrupa Şampiyonası'nda milli sporculardan 115 madalya

Avrupa Muaythai Şampiyonası'nda minik, yıldız ve genç milli sporcular 115 madalya kazandı.

Avrupa Muaythai Şampiyonası'nda minik, yıldız ve genç milli sporcular 115 madalya kazandı.

Türkiye Muaythai Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Gazanfer Bilge Spor Salonu'ndaki organizasyona 35 ülkeden 900 sporcu katılıyor.

Şampiyonada minik milli sporcular kız ve erkeklerde 2 birincilik, 9 ikincilik, 3 üçüncülük ile 14 madalya aldı.

Yıldız kategorisinde ise kız ve erkeklerde 2 birincilik, 20 ikincilik, 11 üçüncülük ile toplam 33 madalya elde edildi.

Minik yıldız kategorisinde ise toplam 47 madalya kazanıldı.

Genç milli sporcular ise 3 birincilik, 11 ikincilik, 7 üçüncülük ile 21 madalyanın sahibi oldu.

Şampiyona 20 Şubat Pazar günü sona erecek.

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Gazanfer Bilge, Türkiye, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Muaythai Avrupa Şampiyonası'nda milli sporculardan 115 madalya - Son Dakika Spor


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