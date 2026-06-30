Muaythai Şampiyonası'nda Manisa Birinci - Son Dakika
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Muaythai Şampiyonası'nda Manisa Birinci

Muaythai Şampiyonası\'nda Manisa Birinci
30.06.2026 15:15
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Akhisar'da düzenlenen Muaythai Şampiyonası'nda Manisa birinci, İzmir ikinci oldu.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde düzenlenen İller Arası Muaythai Şampiyonası, üç gün boyunca nefes kesen mücadelelere sahne oldu. Dünya ve Avrupa dereceli sporcuların da ringe çıktığı organizasyonda takım sıralamasında Manisa birinci olurken, İzmir ikinci, Afyon ve Isparta ise üçüncülüğü paylaştı.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde düzenlenen İller Arası Muaythai Şampiyonası, birbirinden çekişmeli karşılaşmalarla tamamlandı. 26-28 Haziran 2026 tarihleri arasında Akhisar İlçe Stadyumu'nda gerçekleştirilen organizasyonda 6 ilden yaklaşık 200 sporcu mücadele etti.

Manisa, İzmir, Uşak, Afyonkarahisar, Balıkesir ve Isparta'dan sporcuların katıldığı şampiyonada Yıldız, Genç ve Elit Bay-Bayan kategorilerinde müsabakalar gerçekleştirildi. Üç gün süren organizasyonda sporcular dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti.

Türkiye Muaythai Federasyonu Ege Bölge Koordinatörü Ediz Barış, şampiyonanın yüksek mücadele seviyesinde geçtiğini belirterek, "Yıldız, Genç ve Elit Bay-Bayan kategorilerinde gerçekleştirilen şampiyonamız, izleyenlere keyif veren müsabakalarla tamamlandı. Organizasyonda Dünya ve Avrupa dereceli birçok sporcumuz da mücadele etti." dedi.

Takım sıralamasında Manisa'nın birinciliği elde ettiğini belirten Barış, İzmir'in ikinci, Afyonkarahisar ve Isparta'nın ise üçüncülüğü paylaştığını ifade etti.

Muaythai Manisa İl Temsilcisi Ahmet E. Demirarslan ise organizasyonun başarıyla gerçekleştirilmesine katkı sağlayanlara teşekkür ederek, "Şampiyonamız için tesisi eksiksiz şekilde hizmetimize sunan spor ve sporcu dostu Akhisar İlçe Spor Müdürümüz H. Hüseyin Oktay'a ve il dışından gelen misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlayan Yurt Müdürü Osman Yörük'e teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Büyük ilgi gören organizasyon, dereceye giren sporculara madalya ve kupalarının verilmesinin ardından sona erdi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Akhisar, Manisa, İzmir, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Muaythai Şampiyonası'nda Manisa Birinci - Son Dakika

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