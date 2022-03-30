Muaz Ergezen: "Dünya Kupası'nı kaldırmak istiyoruz" - Son Dakika

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Muaz Ergezen ve Ampute Futbol Milli Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak, Gillette Milliyet Ödül Töreni'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İki isim de bir sonraki hedefin Dünya Kupası olduğunu söyledi.

68. Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödül Töreni öncesinde Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Muaz Ergezen ve Ampute Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Organizasyonda oldukları için çok mutlu olduklarını ifade eden Muaz Ergezen, "Uzun yıllar devam etmesini diliyoruz. Ampute Futbol Milli Takımı'nı ödül gösterenlere ve oy kullananlara müteşekkiriz. Nasip olursa Dünya Şampiyonası'nı İstanbul'da yapacağız ve şampiyonluk kupasını da getirerek yine büyük bir sevinç yaşatmak istiyoruz. Dünya ikinciliğimiz ve Avrupa Şampiyonluğumuz var. Alınmadık tek kupa Dünya Kupası. Ekibimiz sürekli çalışıyor. Çıtamız yükseldi. Nasip olursa bu şampiyonluğu getireceğiz. oyuncularımız ve tüm ekibimiz buna kilitlenmiş durumda. Kupayı İstanbul'da kaldırmak istiyoruz" diye konuştu.

Çakmak: "Tek eksiğimiz Dünya Kupası"

Muaz Ergezen'in ardından konuşan Ampute Milli Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak da hedeflerinin Dünya Kupası olduğunu ifade ederek "2017 yılında yine beraberdik ve o zaman 'Zirveye çıkmak ne kadar önemliyse, zirvede kalmak da o kadar önemli' demiştik. 2017 Avrupa Şampiyonluğu, 2018 Dünya ikinciliği. Şimdi 2021 Avrupa Şampiyonu olduk. 2022 Dünya Kupası, İstanbul'da olacak ve inşallah 69. Gillette Milliyet Ödül Töreni'nde görüşmek üzere. Zirvede kalmak için mücadele edeceğiz. Takımın ayağına sağlık, kenetlenmiş durumda ve müzemizde eksik olan Dünya Kupası için mücadele edeceğiz" açıklamasını yaptı. - İSTANBUL