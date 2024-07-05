Mudanya Belediyesi Yüzme Kursları 1. Dönem Sertifikalarını Verdi - Son Dakika
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Spor

Mudanya Belediyesi Yüzme Kursları 1. Dönem Sertifikalarını Verdi

Mudanya Belediyesi Yüzme Kursları 1. Dönem Sertifikalarını Verdi

Mudanya Belediyesi tarafından düzenlenen yüzme kursları 1. dönemi başarıyla tamamlandı. Yaklaşık 250 minik yüzücü düzenlenen törenle sertifikalarını aldı.

05.07.2024 11:18  Güncelleme: 11:19
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Mudanya Belediyesi tarafından düzenlenen yüzme kursları 1. dönemi başarıyla tamamlandı. Yaklaşık 250 minik yüzücü düzenlenen törenle sertifikalarını aldı.

Mudanya Belediyesi tarafından 25 Haziran ile 5 Temmuz tarihleri düzenlenen yüzme kursu 1. dönemi sona erdi. Yüzme kursuna katılan yaklaşık 250 öğrenciye Mudanya Belediyesi Yüzme Havuzu'nda düzenlenen törenle sertifikaları verildi. Profesyonel eğitmenler eşliğinde keyifli ve güvenli bir yüzme deneyimi yaşayan öğrenciler sertifikalarını Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç ve belediye meclis üyelerinin elinden aldı. Yüzme kurslarında suda kalma, su üzerinde ilerleme teknikleri öğretilirken, kendi kendine güven sağlama, suda kendini koruma yüzme stilleri eğitimleri verildi.

Çocuklarımızın gelişimini önemsiyoruz

Çocukların sportif faaliyetlerden yararlanmasını önemsediğini vurgulayan Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, "Yüzme stresi alan, kasları güçlendiren, ergenlik döneminde beden gelişimini hızlandıran bir spor dalıdır. Bizler de düzenlediğimiz kurslarla çocuklarımızın gelişimine katkı sağlıyor, eğitici ve eğlenceli deneyimler yaşamalarını önemsiyoruz" dedi. Öğrencilerin yüzme becerilerini geliştirmenin yanı sıra, özgüvenlerini artırarak suyun keyfini çıkardıklarının da altını çizen Dalgıç, "Çocuklarını bize emanet eden ailelerimize ve eğitmenlerimize teşekkür ediyor, yüzme kursunu başarıyla tamamlayan çocuklarımızı kutluyorum" ifadelerini kullandı. - BURSA

Kaynak: İHA

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