Mudanyalı atletler final için koştu - Son Dakika
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Mudanyalı atletler final için koştu

31.03.2022 16:01
Mudanyalı atletler final için koştu

Türkiye Atletizm Federasyonu 2022 yılı faaliyet programında yer alan 7.Taf Küçükler Atletizm Yarışmaları 28-29 Mart 2022 tarihlerinde Bursa Olimpik Atletizm Pistinde yapıldı.

Türkiye Atletizm Federasyonu 2022 yılı faaliyet programında yer alan 7.Taf Küçükler Atletizm Yarışmaları 28-29 Mart 2022 tarihlerinde Bursa Olimpik Atletizm Pistinde yapıldı.

Yoğun katılımın olduğu ve oldukça heyecanlı geçen yarışmalara ilçemiz adına Antrenör Emin Cem Sarıel nezaretinde hazırlanan ve katılılım sağlayan Mudanyalı sporcular şu dereceleri elde ettiler. Dereceye giren Mudanya Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları; İdil Öner, Bengisu Demir, Esmanur Yıldırım, Yağmur Bulut, Melisa Başarır'dan oluşan 5X80 bayrak takımı Bursa üçüncüsü oldu. Sporcumuz Yağmur Bulut, fırlatma topunda Bursa ikincisi oldu. Damla Tarımsever ve Merve Medine Akdil ise Yüksek Atlama, 800 metre yürüyüş, uzun atlama, 60 metre koşu, 150 metre koşu, 800 metre koşu branşlarında yarıştılar.

Finallere katılma hakkını elde ettiler

Çanakkale'de yapılacak yarı finale Bursa beşincisi olarak katılmaya hak kazandılar. Antrenör Sarıel, başarılı sonuçlar alan sporcularını tebrik ederek, atletizm takımımızı destekleyen Mudanya İlçe Kaymakamı Ayhan Terzi, Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, Gençlik Spor İlçe Müdürü Sevgin Güneş, Mudanya Gençlik ve Spor Kulübü Başkanımız Güven İlyas'a teşekkür etti. - BURSA

Mudanyalı atletler final için koştu
Mudanyalı atletler final için koştu
Mudanyalı atletler final için koştu
Mudanyalı atletler final için koştu

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Hisarcık, Atletizm, Mudanya, Bursa, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Mudanyalı atletler final için koştu - Son Dakika


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