Üye Girişi
Müge Değirmenci, ilk profesyonel maçında şampiyon oldu - Son Dakika

Müge Değirmenci, ilk profesyonel maçında şampiyon oldu

22.02.2022 11:00
Müge Değirmenci, ilk profesyonel maçında şampiyon oldu

Büyükler Profesyonel Kick Boks Türkiye Şampiyonası'nda ter döken 19 yaşındaki Müge Değirmenci, ilk profesyonel turnuvasını şampiyonlukla taçlandırmayı başardı.

Büyükler Profesyonel Kick Boks Türkiye Şampiyonası'nda ter döken 19 yaşındaki Müge Değirmenci, ilk profesyonel turnuvasını şampiyonlukla taçlandırmayı başardı.

Kocaeli'de düzenlenen Büyükler Profesyonel Kick Boks Türkiye Şampiyonası'na katılan Müge Değirmenci, kendi sıkletinin üzerinde yarıştığı 64 kilo kadınlarda şampiyon oldu. Katıldığı ilk profesyonel turnuvayı şampiyonlukla tamamlayan Değirmenci, en büyük hedefi olarak olimpiyatları göstererek, "Daha önceki senelerde Türkiye şampiyonluklarım, Avrupa derecelerim, Balkan şampiyonluklarım bulunuyor. İlk defa profesyonel bir maça katıldım ve benim için büyük bir tecrübeydi. İlk defa katıldığım profesyonel maçta şampiyon oldum ve kemeri kazandım. Şu an çok mutluyum. Hedefim ülkemizi olimpiyatlarda en iyi şekilde temsil etmek. Daha 19 yaşındayım, çok genç bir sporcuyum. Çok daha iyi yerlere geleceğime inanıyorum. Normalde 60 kiloda dövüşüyorum, 64 kilo biraz ağır geldi. 64 kiloya devam edeceğimi sanmıyorum. 60 kilodan devam etmeyi düşünüyorum" şeklinde konuştu. - KOCAELİ

Müge Değirmenci, ilk profesyonel maçında şampiyon oldu
Müge Değirmenci, ilk profesyonel maçında şampiyon oldu
Müge Değirmenci, ilk profesyonel maçında şampiyon oldu
Müge Değirmenci, ilk profesyonel maçında şampiyon oldu
Müge Değirmenci, ilk profesyonel maçında şampiyon oldu

YORUMLAR
500
Müge Değirmenci, ilk profesyonel maçında şampiyon oldu Müge Değirmenci, ilk profesyonel maçında şampiyon oldu Yayınlanan haberi sayesinde sponsor bularak katıldığı turnuvada şampiyon oldu Yayınlanan haberi sayesinde sponsor bularak katıldığı turnuvada şampiyon oldu Türkiye Profesyonel Kick Boks Şampiyonası sürüyor Türkiye Profesyonel Kick Boks Şampiyonası sürüyor

Kick Boks, Şampiyon, Kocaeli, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Müge Değirmenci, ilk profesyonel maçında şampiyon oldu - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
11:00 Biden, kararnameyi imzaladı! Donetsk ve Luhansk'la artık ticaret yapılamayacak
10:57 Aslı Bekiroğlu, Kubilay Aka ile el ele görüntülendi!
10:45 Brent petrol fiyatlarında ibre yukarıda! 7 yılın en yüksek seviyesinde
10:45 Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlıklarını tanıyan Putin ne istiyor? İşte o soruların yanıtları
10:37 "Parasız adam, gereksiz adam" sözleriyle gündemde yer alan Gizem Tuncer, yeni polemiğin fitilini ateşledi
10:31 Rusya'dan Ukrayna'da Gürcistan taktiği: 14 yıl sonra metin aynı, şehirler farklı! Güney Osetya ve Abhazya yerine, Donetsk ve Lugansk!
10:29 Genç kalecimiz paylaşılamıyor! Chelsea ve Nice, Ersin Destanoğlu için karşı karşıya!
10:26 Üç yetim kardeşten sevindiren haber geldi!
10:25 Ukrayna-Rusya çatışması Türkiye'yi nasıl etkileyebilir? Uzmanından uyarı: Akkuyu, Suriye, turizm ve ticarette ilişkiler hasar alabilir!
10:22 Yasak Elma dizisinde dün akşam neler oldu? Ender'in son hamlesi çok konuşuldu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2022 11:09:55. #1.11#
SON DAKİKA: Müge Değirmenci, ilk profesyonel maçında şampiyon oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement