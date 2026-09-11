Muğla Akyaka\'da 28 ülkeden 92 sporcu Formula Kite Avrupa Şampiyonası\'nda yarışıyor

Muğla'nın Ula ilçesine bağlı Akyaka Mahallesi'ndeki Akçapınar sahili, dünyanın ve Avrupa'nın en iyi uçurtma sörfü sporcularını, günün büyük bölümünde etkili olan ve yörede "Deli Mehmet" olarak adlandırılan rüzgarın eşliğinde ağırlıyor.

Gökova Körfezi'nin eşsiz doğasıyla çevrili Akçapınar sahili, rüzgar ve uçurtma sörfü için sunduğu elverişli koşullarla Avrupa'nın öne çıkan parkurları arasında gösteriliyor.

Rüzgarın düzenli esmesi, hava ve su sıcaklığının sporcular için uygun olması, bölgeyi yıl boyunca antrenman ve yarış yapmak isteyen sporcuların uğrak noktalarından biri haline getiriyor.

Her yıl Avrupa'nın farklı ülkelerinden binlerce sporcuyu ağırlayan Akçapınar, bu kez dünyanın en üst düzey uçurtma sörfü sporcularının mücadelesine sahne oluyor.

Muğla Valiliği himayesinde düzenlenen 2026 Türk Telekom Formula Kite Avrupa Şampiyonası, Akyaka Kite Beach'te gerçekleştiriliyor.

Şampiyonada dünya ve Avrupa şampiyonları ile olimpiyatlarda mücadele etmiş sporcuların da aralarında bulunduğu 28 ülkeden 56 erkek ve 36 kadın olmak üzere 92 sporcu yarışıyor.

"Dünyanın en önemli yarışlarından biri"

Türkiye Yelken Federasyonu Uçurtma ve Kanat Sörfü Komite Başkanı Bilge Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Akyaka'nın rüzgarı, havası ve doğal koşullarıyla bu spor için dünyanın sayılı merkezlerinden biri olduğunu söyledi.

Organizasyonda dünya şampiyonları ve olimpiyatlarda derece elde etmiş sporcuların da yer aldığını belirten Öztürk, olimpik bir sınıfta yarışıldığını ve en üst seviyedeki sporcuların Türkiye'de ağırlandığını kaydetti.

Şampiyonanın 2028 Los Angeles Olimpiyatları'na giden süreçte de önem taşıdığını vurgulayan Öztürk, "Dünyadaki en önemli yarışlardan birini şu anda ülkemizde gerçekleştiriyoruz. Alınacak puanlar olimpiyat sıralamasında önemli bir etken. Bu nedenle yarışa ilgi çok yüksek." dedi.

Başlangıçta 90 sporcu için kota belirlediklerini ancak bu sayının aşılmasıyla şampiyonada 92 sporcunun yarıştığını aktaran Öztürk, gelecek yıllarda Türkiye'nin daha büyük organizasyonlara ev sahipliği yapmasını hedeflediklerini söyledi.

Akyaka'nın rüzgarı sporcuları çekiyor

Şampiyona için sporcuların yanı sıra hakemler, teknik ekipler ve yakınlarıyla yaklaşık 400 kişinin bölgeye geldiğini belirten Bilge Öztürk, organizasyonun Akyaka ve Muğla'nın tanıtımına ve turizmine katkı sağladığını ifade etti.

Akyaka'nın mevsim koşullarının da sporcuları memnun ettiğini dile getiren Öztürk, rüzgarın düzenli esmesi, hava ve su sıcaklığının uygun olmasının önemli avantajlar olduğunu kaydetti.

Bilge Öztürk, Akyaka'nın yalnızca turizm değil, spor açısından da önemli bir merkez haline geldiğini belirterek, "Türkiye, Muğla ve Akyaka olarak adımızı dünya platformunda duyuruyoruz. Organizasyonun başarılı geçmesi ve aldığımız devlet desteği sayesinde Türkiye, 2027 ve 2028 yıllarında yarışların yapılmak istendiği ülkeler arasına girdi." ifadelerini kullandı.

"Rekabet oldukça zorlu ve çekişmeli"

Milli sporcu Derin Deniz Sorguç da Akyaka'daki parkurun ve rüzgarın çok iyi olduğunu söyledi.

Organizasyona 30'dan fazla ülkeden sporcuların katılmasının farklı kültürleri tanıma fırsatı sunduğunu belirten Derin Deniz, "Herkes çok güçlü. Bu nedenle rekabet oldukça zorlu ve çekişmeli geçiyor. Farklı ülkelerden arkadaşlar edinmek de çok güzel." dedi.

Kadınlar kategorisinde Fransa adına yarışan Lauriane Nolot de yaklaşık bir aydır Akyaka'da antrenman yaptığını kaydetti.

Bölgedeki koşulların çok iyi olduğunu belirten Nolot, yarışlarda üçüncü sırada bulunduğunu ancak hedefinin şampiyonluk olduğunu dile getirdi.

Üç dünya şampiyonluğu bulunan Nolot, 2024 Paris Olimpiyatları'nda gümüş madalya kazandığını belirterek, "Buradaki bütün koşullar harika. Şu an üçüncüyüm ama hedefim birincilik. Akyaka çok güzel." diye konuştu.

Avusturya adına yarışan Valentin Bontus da bir süredir Akyaka'da bulunduğunu ve gösterilen misafirperverlikten memnun kaldığını söyledi.

Yarışlarda dördüncü sırada olduğunu belirten Bontus, hedefinin birincilik olduğunu ifade etti.

Avrupa Şampiyonası'nda henüz madalya elde edemediğini aktaran Bontus, 2024 Paris Olimpiyatları'nda ise altın madalya kazandığını kaydetti.