Muğla Büyükşehir Belediyesi Satranç Takımı, 2. Lig\'de Başarı Elde Etti

Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Satranç Takımı, Türkiye Satranç 2. Lig müsabakalarını 4 galibiyet ve 2 beraberlikle tamamlayarak önemli bir başarıya imza attı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, birçok branşta olduğu gibi satrançta da genç yetenekleri desteklemeye, sporun gelişmesine katkı sunmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Satranç Takımı, Türkiye Satranç Federasyonu'nun 2025 yılı faaliyet programında yer alan Türkiye Satranç 2. Lig müsabakalarında önemli bir başarı elde etti. 20-27 Temmuz 2025 tarihleri arasında Denizli'de düzenlenen ve 30 takımın mücadele ettiği 2. Lig karşılaşmalarında Büyükşehir Belediyesi sporcuları, turnuvayı 4 galibiyet ve 2 beraberlikle tamamladı.

Rustam Rustamov, Hazan Turgut, Ferzan Azizoğlu, Ali Batuhan Bıyıksız, Kağan Torun, Ömer Umut Köseoğlu, Alidoruk Yüksel, Dilek Türünüz, Ayaz Tufaner ve Ilgın Uçar'dan oluşan Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Satranç Takımı elde ettiği galibiyetle 2025-2026 sezonunda da Türkiye Satranç 2. Liginde mücadele etme hakkı kazandı.

Başkan Aras: "Sporu ve Sporcularımızı Desteklemeye Devam Edeceğiz"

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Çocuklarımızı ve gençlerimizi spora teşvik etmek, onların zihinsel ve fiziksel gelişimlerine katkı sunmak adına sportif faaliyetlerini desteklemeyi sürdürüyoruz. Satranç gibi strateji ve sabır gerektiren bir alanda genç sporcularımızın elde ettiği bu başarı bizleri gururlandırdı. Denizli'de düzenlenen ve 30 takımın katıldığı Türkiye Satranç 2. Lig müsabakalarında önemli bir başarıya imza atan satranç takımımızı yürekten kutluyorum. Başarıda emeği olan tüm sporcularımıza ve onları özveriyle hazırlayan Antrenörümüz Kutsoy Gökçe'ye teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediyesi olarak sporu ve sporcularımızı desteklemeye, Muğla'yı her alanda daha ileriye taşımaya kararlılıkla devam edeceğiz" dedi. - MUĞLA