Muğla Büyükşehir okçularından kış kupasında iki Gümüş madalya
17.01.2026 12:55  Güncelleme: 13:00
Samsun'da düzenlenen Kış Kupası Okçuluk Yarışmasında Muğla Büyükşehir Belediyesi sporcuları, biri bireysel şampiyonluk olmak üzere iki gümüş madalya kazanarak önemli bir başarı elde etti. Genç bayanlar kategorisinde Ecesu Demircan, Türkiye Şampiyonu unvanını kazandı.

12-16 Ocak 2026 tarihlerinde Samsun'da düzenlenen Kış Kupası Okçuluk Yarışmasında Muğla Büyükşehir Belediyesi sporcuları önemli başarılara imza attı. Muğla Büyükşehir Belediyesi sporcuları, Kış Kupası Okçuluk Yarışmasında biri bireysel şampiyonluk olmak üzere iki gümüş madalya kazandı.

İlkadım Okçuluk Tesislerinde gerçekleştirilen ve 38 ilden 108 kulüpte 704 yarışmacının katıldığı Kış Kupası Okçuluk Yarışmasında Büyük Bayanlar kategorisinde mücadele eden Muğla Büyükşehir Belediyesi sporcularından Tanem Topuz, Nilsu Akpınar ve Songül Lök'ten oluşan takım, gösterdiği başarılı performansla gümüş madalyanın sahibi oldu.

Aynı organizasyonda Genç Bayanlar Takımı kategorisinde yarışan Muğla Büyükşehir Belediyesi sporcularından Ecesu Demircan, Meleknur Küçük ve Zümra Dila Oral da gümüş madalya elde ederek Muğla'yı başarıyla temsil etti. Bireysel müsabakalarda ise Ecesu Demircan, Genç Bayanlar kategorisinde rakiplerini geride bırakarak birinciliği elde ederek Türkiye Şampiyonu unvanını kazandı.

Başkan Aras: "Gençlerimizin başarısı bizlere umut ve gurur veriyor"

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Kış Kupası Okçuluk Yarışmasında elde edilen başarılarla ilgili yaptığı değerlendirmede şu ifadelere yer verdi:

"Sporcularımızın, Türkiye genelinden yüzlerce sporcunun katıldığı bu önemli organizasyonda elde ettiği dereceler bizler için büyük bir gurur kaynağıdır. Özellikle genç sporcularımızın bireysel ve takım kategorilerinde gösterdiği bu başarı, spora yapılan yatırımın ve altyapıya verdiğimiz önemin ne kadar doğru olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Sporcularımızı ve antrenörümüz Ejder Sözen'i ve emeği geçen herkesi yürekten kutluyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyorum" - MUĞLA

Kaynak: İHA

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
