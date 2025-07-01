Muğla Büyükşehir Belediyesi Sporcuları Türkiye Şampiyonu Oldu

Muğla Büyükşehir Belediyesi sporcuları, Düzce'de düzenlenen 2025 ASES U21-U18-U15 Türkiye Şampiyonası'nda büyük bir başarıya imza attı. 49 farklı bölgeden Bin 371 sporcunun katılımıyla gerçekleşen organizasyonda, Muğla Büyükşehir Belediyesi adına yarışan Meleknur Küçük, Eflal Duru Kaya ve Nilsu Akpınar'dan oluşan 15 yaş altı makaralı yay kız takımı Türkiye Şampiyonu oldu.

Eflal Duru Kaya'dan Türkiye rekoru

Muğla Büyükşehir Belediyesi sporcusu Eflal Duru Kaya, şampiyonada bireysel anlamda tarih yazdı. Sıralama atışlarında gösterdiği üstün performansla daha önce 686 puan olan Türkiye rekorunu 695 puana taşıyan Kaya, şampiyona tarihine geçti. Elde ettiği bu sonuçla sıralamayı birinci tamamlayan genç sporcu, hem takımına hem de bireysel kariyerine önemli bir başarı ekledi.

Başkan Aras'tan kutlama

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Düzce'deki şampiyonada Türkiye şampiyonu olan sporcuları ve antrenörlerini kutladı. Başkan Aras "Düzce'de düzenlenen 2025 Türkiye Okçuluk Şampiyonası'nda Türkiye Şampiyonu olan 15 yaş altı makaralı yay kız takımımızı kutluyorum. Aynı şampiyonada sıralama atışlarında Türkiye rekoru kıran Eflal Duru Kaya'yı da gönülden tebrik ediyorum. Bu başarıda emeği geçen, sporcularımızı yetiştiren, Muğla'mızın adını Türkiye'de ve Avrupa'da duyuran antrenörümüz Ejder Sözen'e teşekkür ediyorum. Gençlerimizin elde ettiği bu başarılar, spora verdiğimiz desteğin ne kadar doğru bir yatırım olduğunu gösteriyor" dedi. - MUĞLA