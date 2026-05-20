Muğla\'da başarılı sporculara ödül yağdı

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Muğla'da anlamlı bir ödül töreni gerçekleştirildi. Menteşe Spor Salonu'nda düzenlenen programda, son bir yıl içerisinde Dünya, Avrupa, Balkan ve uluslararası şampiyonalarda derece elde ederek Türkiye'yi ve Muğla'yı gururlandıran 80 sporcu ödüllendirildi.

Türk bayrağını uluslararası arenalarda gururla dalgalandıran sporcuların ödülleri; Muğla Valisi Dr.İdris Akbıyık, CHP Muğla Milletvekilleri, Güney Deniz Saha Komutanı Koramiral Rafet Oktar, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, Adli Yargı Adalet Komisyon Başkanı Ercan Arslan, İdare Mahkemesi Başkanı Ali Doru, Baro Başkanı Av. Levent Akgün, Vali Yardımcısı Hüseyin Karameşe, Menteşe Kaymakamı Mehmet Eriş, İl Emniyet Müdürü Süleyman Karadeniz, İl Jandarma Komutanı Yardımcısı Ramazan Dal, Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras tarafından takdim edildi.

Yoğun katılımla gerçekleştirilen törende, sporcuların elde ettiği uluslararası başarılar büyük alkış aldı. Program boyunca hem sporcular hem de aileleri gurur dolu anlar yaşarken, 19 Mayıs ruhu salonda coşku ve heyecanla hissedildi.

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise son yıllarda hayata geçirilen spor yatırımlarının meyvelerini vermeye başladığı vurgulandı. Açıklamada, Muğla genelinde modern spor tesislerinin artırılması, gençlerin sporla buluşturulması ve sporun tabana yayılması adına yürütülen çalışmaların ulusal ve uluslararası başarılara önemli katkı sunduğu ifade edildi. - MUĞLA