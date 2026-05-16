Muğla'da 2026 Gençlik Yılı Heyecanı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Muğla'da 2026 Gençlik Yılı Heyecanı

Muğla\'da 2026 Gençlik Yılı Heyecanı
16.05.2026 13:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Küçükler Judo İl Birinciliği, Muğla Valisi'nin 'Gençlik Yılı' ilanıyla düzenlendi ve büyük ilgi gördü.

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık'ın 2026 yılını 'Gençlik Yılı' ilan etmesinin ardından kentte spor yatırımları ve organizasyonları hız kesmeden devam ediyor.

Küçükler Judo İl Birinciliği müsabakaları, Menteşe Spor Salonu'nda büyük bir heyecanla gerçekleştirildi. "Türkiye'nin gücü gençlik, gençliğin gücü spor" mottosuyla hareket eden Muğla, gençlikte ve sporda iz bırakacak yeni bir organizasyona daha ev sahipliği yaptı. Menteşe Spor Salonu'nun ev sahipliğinde düzenlenen Küçükler Judo İl Birinciliği'nde, Muğla genelinden gelen genç sporcular il şampiyonu olabilmek için mindere çıktı. Vali Dr. İdris Akbıyık'ın himayelerinde ilan edilen "2026 Gençlik Yılı" vizyonu doğrultusunda, Muğla'da spora erişimi artırmak ve geleceğin şampiyonlarını yetiştirmek adına çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Kıran kırana geçen judo müsabakalarında sporcuların ortaya koyduğu performans, izleyicilerden ve teknik heyetten tam not aldı. Mücadelelerin ardından turnuvaya katılan tüm sporcular tebrik edilirken, organizasyon komitesinden yapılan açıklamada "Valimiz Dr. İdris Akbıyık'ın 2026 yılını 'Gençlik Yılı' ilan etmesiyle Muğla'da gençlikte ve sporda iz bırakmaya devam ediyoruz. Menteşe Spor Salonu'nda gerçekleştirilen Küçükler Judo İl Birinciliği'nde mindere çıkan tüm sporcularımızı tebrik ediyoruz. Muğla'da spor var, gençlik var, gelecek var" ifadeleri yer aldı.

Turnuva, dereceye giren küçük sporculara madalyalarının takdim edilmesi ve çekilen hatıra fotoğraflarının ardından sona erdi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Etkinlik, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Muğla'da 2026 Gençlik Yılı Heyecanı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul’da turistle tartışırken hayasız hareketlerde bulunanlar gözaltında İstanbul'da turistle tartışırken hayasız hareketlerde bulunanlar gözaltında
Herkes RTÜK’ü göreve çağırıyor Esra Erol’a büyük tepki var Herkes RTÜK'ü göreve çağırıyor! Esra Erol'a büyük tepki var
Yok böyle maç Saha ayrı, oynanan futbol ayrı olay Yok böyle maç! Saha ayrı, oynanan futbol ayrı olay
Trump’ın Çin ziyaretinde dikkat çeken koltuk detayı Trump'ın Çin ziyaretinde dikkat çeken koltuk detayı
Fenerbahçe Livakovic’in bonservisini belirledi Fenerbahçe Livakovic'in bonservisini belirledi
Songül Öden’den yıllar sonra gelen itiraf: Öpüşme sahnesi yüzünden annem hastanelik oldu Songül Öden'den yıllar sonra gelen itiraf: Öpüşme sahnesi yüzünden annem hastanelik oldu

14:35
CHP lideri Özgür Özel’in görüntüsü endişelendirdi
CHP lideri Özgür Özel'in görüntüsü endişelendirdi
14:23
İranlı kadını köpek tasmasıyla boğup parçaladı Vahşeti “Tatildeyim“ mesajı ortaya çıkardı
İranlı kadını köpek tasmasıyla boğup parçaladı! Vahşeti "Tatildeyim" mesajı ortaya çıkardı
14:19
MİT, Türkiye aleyhine çalışan uluslararası bir ajan ağını çökertti 7 kişi tutuklandı
MİT, Türkiye aleyhine çalışan uluslararası bir ajan ağını çökertti! 7 kişi tutuklandı
14:08
Parasını altına yatıranlar şokta
Parasını altına yatıranlar şokta
14:03
Yoğun bakımdaki Kadir İnanır’dan haber var
Yoğun bakımdaki Kadir İnanır'dan haber var
13:55
Milyonlar bayramdan önce çifte ödeme alacak Merakla beklenen takvim netleşti
Milyonlar bayramdan önce çifte ödeme alacak! Merakla beklenen takvim netleşti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2026 14:57:46. #7.12#
SON DAKİKA: Muğla'da 2026 Gençlik Yılı Heyecanı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.