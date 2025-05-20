Muğla'da 3 Bant Bilardo Turnuvası Şampiyonu Yılmaz Özcan - Son Dakika
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Muğla'da 3 Bant Bilardo Turnuvası Şampiyonu Yılmaz Özcan

Muğla\'da 3 Bant Bilardo Turnuvası Şampiyonu Yılmaz Özcan

19 Mayıs dolayısıyla düzenlenen turnuvada Yılmaz Özcan birinci oldu, Uğur Kurucu ikinci geldi.

20.05.2025 13:02
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19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenen 3 Bant Bilardo Turnuvasına Muğla Merkez ve ilçelerinden 54 sporcu katıldı. 15-19 Mayıs 2024 tarihleri arasında Gençlik Spor İl Müdürlüğü tesislerinde gerçekleştirilen turnuvaya sporcular yoğun katılım gösterdi ve maçlar büyük ilgi gördü.

Turnuvada 19 Mayıs'ta oynanan final maçları sonunda 1997 yılı dünya şampiyonu ve 2024 yılı Türkiye şampiyonu Yılmaz Özcan birinci oldu. Final maçında eski dünya ve Türkiye şampiyonu ile başa baş mücadele veren Uğur Kurucu 32-40'lık skorla ikinci olurken, üçüncülük kupalarını Abdullah Meriç ve Mustafa Tekin aldı.

Turnuva ödül töreninde konuşan Muğla Bilardo il temsilcisi Hasan Altınbağ, "Turnuvanın yapılmasında ve tesisin Muğla'ya kazandırılmasında emeği geçen başta Gençlik Spor Muğla İl Müdürümüz Musa Kazım Açıkbaş ve ekibi olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Yoğun ve çok güzel bir turnuva oldu. Bu yıl dünya ve Türkiye Şampiyonumuz Yılmaz Özcan da aramıza katılarak bize destek verdi. Muğla'da bilardo sporu her geçen gün gelişiyor. Tesisimizi Gençlik Spor il Müdürlüğümüzün desteğiyle oluşturduk. Muğla Karya Bilardo Spor Kulübümüzü geçen yıl kurduk ve antrenörlük kurslarında birçok arkadaşımız sertifikalarını aldı. Geçen ay ilk kez Muğla'da bilardo hakemliği kursu düzenledik. Bu kursa da Muğla'dan çok sayıda kişi katıldı ve sertifikaları aldı. Muğla'da lise ve üniversitede okuyan gençlerimizin eğitimi ile ilgili kurslar düzenlemek için altyapıyı oluşturduk. Antrenörlerimiz de yakında hazır hale gelecek ve yoğun bir şekilde gençlerimize kurslar düzenleyeceğiz. Muğla'da Gençlik Spor Müdürlüğünün de desteğiyle bilardo sporunun özellikle gençler arasında yaygınlaşması ve gelişmesi için çalışmalarımız elimizden ne gelirse yapacağız." dedi.

Organizasyonun düzenlenmesinde ve salonun hazırlanması, sporcuların ihtiyaçlarının giderilmesi, masaların hazırlanması gibi arka plandaki işlerde yoğun çalışmalar yapan Muğla Karya Bilardo Spor Kulübü ve yönetimine turnuvaya katılan sporcular teşekkür ederken, Başkan Metin Bulut, "Güzel bir organizasyon oldu. Tüm sporculara ve hakemlere, yönetim kurulunda olan olmayan destek veren herkese, turnuvaya katılan sporculara teşekkürler" dedi.

Turnuva sonunda şampiyon olan Yılmaz Özcan'a kupasını Türkiye Bilardo Federasyonu Muğla İl Temsilcisi Hasan Altınbağ, ikinci Uğur Kurucu'ya, Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim görevlisi Rıza Can Olgaç, üçüncülük kupalarını ise kulüp antrenörü Serkan Kaptan ve bilardo hakemi Feridun Çağdaş verdi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Muğla'da 3 Bant Bilardo Turnuvası Şampiyonu Yılmaz Özcan - Son Dakika

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