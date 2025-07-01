Muğla\'da 4. Geleneksel Babalar Günü Tenis Turnuvası Yapıldı

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 4. Geleneksel Babalar Günü Tenis Turnuvası Dalaman'da yapıldı. Turnuvaya Ortaca, Dalaman, Fethiye, Seydikemer ve Menteşe ilçelerinden aileler katıldı. Geleneksel Babalar Günü Tenis Turnuvasında Berkant Erden birinci olurken, Ramazan Özer ikinci ve Ali Şener üçüncü oldu. Turnuvaya katılan babalara turnuva sonunda anı madalyası takdim edildi.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras "Babalar Günü gibi özel bir günde, sağlıklı yaşamı teşvik eden bir spor etkinliğiyle vatandaşlarımızı bir araya getirmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Turnuvaya katılan tüm babalarımıza, seyircilerimize ve organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Sporun birleştirici gücüne inanıyoruz. Bu tür etkinliklerimizi 13 ilçemizde yaygınlaştırmaya devam edeceğiz." - MUĞLA