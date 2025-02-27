Muğla'da Judo Küçükler İl Birinciliği Tamamlandı - Son Dakika
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Spor

Muğla'da Judo Küçükler İl Birinciliği Tamamlandı

Muğla\'da Judo Küçükler İl Birinciliği Tamamlandı

Menteşe'deki Judo Küçükler İl Birinciliği'nde sporcular yeteneklerini sergiledi, ödüller verildi.

27.02.2025 11:59
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Muğla'nın Menteşe ilçesinde düzenlenen Judo Küçükler İl Birinciliği Müsabakaları, genç sporcuların kıyasıya mücadelesine sahne oldu. Menteşe Spor Salonu'nda gerçekleşen organizasyonda, geleceğin judocuları yeteneklerini sergiledi.

Turnuvada dereceye giren sporcular, üstün performanslarıyla dikkat çekti. Müsabakalar sonunda başarılı sporculara ödülleri, Judo İl Temsilcisi Yavuz Karahasanoğlu tarafından takdim edildi. Sporcuların azmi ve mücadele ruhu, seyircilerden büyük alkış aldı. Organizasyon yetkilileri, genç sporcuların gösterdiği performanstan duydukları memnuniyeti dile getirirken, katılım sağlayan tüm sporcuları tebrik etti. Muğla'da judo sporuna olan ilginin giderek arttığına vurgu yapılarak, bu tür organizasyonların gelecekte de devam edeceği ifade edildi. Judo Küçükler İl birinciliğinde dereceye giren sporcular, önümüzdeki dönemde yapılacak üst seviye yarışmalarda Muğla'yı temsil etme hakkı kazandı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Menteşe, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Muğla'da Judo Küçükler İl Birinciliği Tamamlandı - Son Dakika

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