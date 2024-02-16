Muğla'da Masa Tenisi İl Şampiyonluğu Turnuvası Düzenlendi - Son Dakika
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Muğla'da Masa Tenisi İl Şampiyonluğu Turnuvası Düzenlendi

Muğla\'da Masa Tenisi İl Şampiyonluğu Turnuvası Düzenlendi

Muğla İl Temsilciliği tarafından düzenlenen U-15 yıldızlar, takım ve ferdi il birinciliği turnuvasında Muğla Büyükşehir Belediyesi sporcuları başarılı oldu.

16.02.2024 13:24  Güncelleme: 13:29
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Masa Tenisi Muğla İl Temsilciliği tarafından U-15 yıldızlar, takım ve ferdi il birinciliği turnuvası düzenlendi. İl genelinden 48 sporcunun katıldığı şampiyonaya Muğla Büyükşehir Belediyesi 10 erkek 6 kadın sporcu ile kadın katıldı.

Menteşe'de düzenlenen il şampiyonluğunda Ferdi Erkeklerde Büyükşehir Belediyesi sporcularından Mehmet Erdem Demirtaş il birincisi olurken yine Büyükşehir Belediyesi sporcuları Can Kızılkaya ikinci ve Rüzgar Alp Yalçınkaya üçüncü oldu.

Yine ferdi kadınlar dalında büyükşehir sporcularından Aybige Feride Üstündağ il birincisi olurken, Eylül Demirtaş ikinci ve Buğlem Gündüz üçüncü oldu.

Masa tenisi il şampiyonluğu turnuvasında Mehmet Erdem Demirtaş, Can Kızılkaya ve Rüzgar Alp Yalçınkaya'dan oluşan Muğla Büyükşehir Belediyesi erkek masa tenisi takımı il birinciliğini kazandı. Aynı turnuvada Aybige Feride Üstündağ, Defne Çiftçi, Eylül Demirtaş ve Buğlem Gündüz'den oluşan Büyükşehir Belediyesi kadın takımı il şampiyonu oldu. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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