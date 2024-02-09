Muğla'da Okul Sporları İl Birinciliği Müsabakaları Yapıldı - Son Dakika
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Muğla'da Okul Sporları İl Birinciliği Müsabakaları Yapıldı

Muğla\'da Okul Sporları İl Birinciliği Müsabakaları Yapıldı

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen okul sporları yıldız kızlar ve erkekler, küçük kızlar ve erkekler il birinciliği müsabakaları Muğla Atatürk Spor salonunda gerçekleştirildi. 55 sporcu katıldığı müsabakalarda dereceye giren sporcular madalyalarını aldı ve grup birinciliğine gitmeye hak kazandılar. Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, tüm sporcuları tebrik ederek başarılar diledi.

09.02.2024 14:50
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Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından okul sporları yıldız kızlar ve erkekler, küçük kızlar ve erkekler il birinciliği müsabakaları 55 sporcunun katılımıyla Muğla Atatürk Spor salonunda yapıldı.

Müsabakalarda dereceye giren sporculara madalyaları Menteşe Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Yavuz Karahasanoğlu tarafından takdim edildi. Sıkletlerinde birinci olan sporcular grup birinciliğine gitmeye hak kazandılar.

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Bilek Güreşi İl birinciliği müsabakalarına katılan tüm sporcularımızı ve beden eğitimi öğretmenlerimize teşekkür ediyor, dereceye girerek ilimizi gruplarda temsil edecek sporcularımızı tebrik ediyor, başarılar diliyoruz" ifadesi kullanıldı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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