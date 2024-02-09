Muğla\'da Okul Sporları İl Birinciliği Müsabakaları Yapıldı

Spor

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından okul sporları yıldız kızlar ve erkekler, küçük kızlar ve erkekler il birinciliği müsabakaları 55 sporcunun katılımıyla Muğla Atatürk Spor salonunda yapıldı.

Müsabakalarda dereceye giren sporculara madalyaları Menteşe Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Yavuz Karahasanoğlu tarafından takdim edildi. Sıkletlerinde birinci olan sporcular grup birinciliğine gitmeye hak kazandılar.

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Bilek Güreşi İl birinciliği müsabakalarına katılan tüm sporcularımızı ve beden eğitimi öğretmenlerimize teşekkür ediyor, dereceye girerek ilimizi gruplarda temsil edecek sporcularımızı tebrik ediyor, başarılar diliyoruz" ifadesi kullanıldı. - MUĞLA