Muğla'da U14 Hokey Ligi'ni Ege Yıldızları şampiyon olarak tamamladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Muğla'da U14 Hokey Ligi'ni Ege Yıldızları şampiyon olarak tamamladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Muğla\'da U14 Hokey Ligi\'ni Ege Yıldızları şampiyon olarak tamamladı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

U14 Muğla Hokey Ligi, Muğla'da oynanan karşılaşmalarla sona erdi; Ege Yıldızları turnuvayı zirvede bitirerek şampiyon oldu. Sıralamada Muğla Hokey Kulübü ikinci, Bodrum Gündoğan Spor Kulübü üçüncü, Köyceğiz Göl Spor Kulübü ise dördüncü oldu.

Muğla'da düzenlenen U14 Muğla Hokey Ligi, oynanan karşılaşmaların ardından tamamlandı. Genç sporcuların kıyasıya mücadelesine sahne olan organizasyonda şampiyonluğa Ege Yıldızları ulaştı.

Muğla'da hokey sporunun gelişimine katkı sağlamak ve genç sporcuların yeteneklerini sergilemelerine fırsat sunmak amacıyla düzenlenen U14 Muğla Hokey Ligi'nde takımlar dereceye girebilmek için mücadele etti. Heyecan dolu karşılaşmaların ardından Ege Yıldızları turnuvayı birinci sırada tamamlayarak şampiyonluğa ulaştı. Muğla Hokey Kulübü ikinci, Bodrum Gündoğan Spor Kulübü üçüncü olurken, Köyceğiz Göl Spor Kulübü ise dördüncü sırada yer aldı.

Serkan Şen'den teşekkür mesajı

Muğla Hokey İl Temsilcisi Serkan Şen, organizasyonun başarıyla tamamlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek emeği geçenlere teşekkür etti. Genç sporcuların sahada ortaya koyduğu mücadele, azim ve spor sevgisinin kendilerini mutlu ettiğini belirten Şen, Muğla hokeyinin gelişmesi ve çocukların sporla buluşması adına bu tür organizasyonlara büyük önem verdiklerini ifade etti. Organizasyona verdiği desteklerden dolayı Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Musa Kazım Açıkbaş'a teşekkür eden Şen, organizasyonun gerçekleştirilmesinde emeği bulunan kurum ve kuruluşlara, kulüplere, antrenörlere, hakemlere, sporculara, velilere ve destekçilere de şükranlarını sundu.

Dereceye giren takımları tebrik eden Şen, Muğla'da hokeyin daha geniş kitlelere ulaşması ve genç sporcuların ulusal düzeyde daha büyük başarılara imza atması için çalışmaların sürdürüleceğini kaydetti.

Kaynak: İHA
KöyceğizGündoğanBodrumMuğlaSporEgeSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ne şakaları var ne de acımaları Geriden gelip kazandılar Ne şakaları var ne de acımaları! Geriden gelip kazandılar
Fatma Betül Sayan Kaya “Ev hanımıyım“ deyip aylık gelirini açıkladı Fatma Betül Sayan Kaya "Ev hanımıyım" deyip aylık gelirini açıkladı
Amedsporlu kadından olay sözler Galatasaraylı Kürtlere seslendi Amedsporlu kadından olay sözler! Galatasaraylı Kürtlere seslendi
Beşiktaş’tan Talisca bombası Fenerbahçe taraftarı isyan etti Beşiktaş'tan Talisca bombası! Fenerbahçe taraftarı isyan etti
Emekliye ek zamda yeni formül En düşük maaş hesaplandı Emekliye ek zamda yeni formül! En düşük maaş hesaplandı
Kayyum atanan akaryakıt devi satışa çıktı İşte istenen rakam Kayyum atanan akaryakıt devi satışa çıktı! İşte istenen rakam
11:37
Buse Terim’e babası üzerinden yüklendiler Cevabı çok sert oldu
Buse Terim'e babası üzerinden yüklendiler! Cevabı çok sert oldu
11:26
Ne altın ne dolar ne de borsa Ekim ayında yatırımcının yüzünü sadece o güldürdü
Ne altın ne dolar ne de borsa! Ekim ayında yatırımcının yüzünü sadece o güldürdü
11:21
Aziz Yıldırım’ın son görüntüsü Fenerbahçe taraftarını üzdü
Aziz Yıldırım'ın son görüntüsü Fenerbahçe taraftarını üzdü
11:06
Trump’a sunulan savaş planı sızdı ABD, İran’ı Irak’tan işgal edebilir
Trump'a sunulan savaş planı sızdı! ABD, İran'ı Irak'tan işgal edebilir
10:31
Sarıgül’ün koruması ikinci kez ifade verdi, anlattıkları mide bulandırdı
Sarıgül'ün koruması ikinci kez ifade verdi, anlattıkları mide bulandırdı
09:51
Petrolde sert düşüş Piyasalarda tüm dengeler değişti
Petrolde sert düşüş! Piyasalarda tüm dengeler değişti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2026 11:51:52. #.0.3#
SON DAKİKA: Muğla'da U14 Hokey Ligi'ni Ege Yıldızları şampiyon olarak tamamladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android