Muğla'dan Milli Kanocular Slovakya'ya hazırlanıyor - Son Dakika
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Spor

Muğla'dan Milli Kanocular Slovakya'ya hazırlanıyor

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde bulunan Kano Sporcu Eğitim Merkezi, Milli Kanocuları Slovakya'da yapılacak olan Kano U23 ve Gençler Avrupa Şampiyonasına hazırlıyor. Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü ve Şube Müdürleri, kampta olan sporcuları ziyaret ederek başarılar diledi.

12.06.2024 09:26
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Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Milli Kanocular Slovakya'da yapılacak olan Kano U23 ve Gençler Avrupa Şampiyonasına hazırlanıyor.

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Köyceğiz Su Sporları Kamp Eğitim Merkezi Kano Sporcu Eğitim Merkezi oldu. Kano'da elde edilen başarılardan sonra kano branşının daha da yaygınlaştırılması için, Köyceğiz Su Sporları Kamp Eğitim Merkezi Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün girişimi ile Kano Sporcu Eğitim Merkezine dönüştü. Kano Sporcu Eğitim Merkezi kano branşında üst düzey olimpik sporcular yetiştiriyor ve uluslararası arenada bayrağımızı dalgalandırarak ülkemizi ve Muğla'mızı bir kez daha Dünya'ya tanıtmış oluyor. Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Kazım Açıkbaş ve Şube Müdürleri Köyceğiz Su Sporları Merkezinde kampta olan Milli Kanocuları ziyaret ederek, 27-30 Haziran'da Slovakya'da yapılacak olan Kano U23 ve Gençler Avrupa Şampiyonasında sporculara ve antrenörlere başarılar diledi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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