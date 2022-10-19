Muğla haberi! Ortaca'ya 4 adet tenis kortu - Son Dakika
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Muğla haberi! Ortaca'ya 4 adet tenis kortu

19.10.2022 10:13
Muğla haberi! Ortaca'ya 4 adet tenis kortu

Muğla haberler: Ortaca ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile Ortaca Belediyesi arasında imzalanan protokol ile Karaburun mahallesinde 4 adet tenis kortu sahası yapılacak.

Ortaca ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile Ortaca Belediyesi arasında imzalanan protokol ile Karaburun mahallesinde 4 adet tenis kortu sahası yapılacak.

Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir sporun her alanına verdikleri önem nedeniyle Ortaca halkının hizmetine yeni tesisler kazandırmak için çalıştıklarını açıkladı. Başkan Uzundemir, "Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ve Ortaca Belediyemiz arasında imzalanan protokol çerçevesinde ilçemiz Karaburun Mahallesi Turgut Reis Caddesi ile 552 Sokak üzerinde, mülkiyeti belediyemize ait olan alanda 4 adet toprak tenis kortu ve hizmet binası yapımı ile ilgili proje çalışması başlattık. Tesisimiz en kısa zamanda tamamlanarak halkımızın hizmetine sunulacak" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA
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gençlik, Ortaca, Tenis, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Muğla haberi! Ortaca'ya 4 adet tenis kortu - Son Dakika

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