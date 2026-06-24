Muğla Kız Hokey Takımı Namağlup Şampiyon

Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Hokey Grup Birinciliği Bölge Şampiyonası'nda fırtına gibi esen Muğla İl Karması Kız Hokey Takımı, Konya'da düzenlenen turnuvada namağlup şampiyon olarak büyük bir başarıya imza attı.

Konya'nın ev sahipliği yaptığı turnuva boyunca müthiş bir performans sergileyen Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Muğla İl Karması Kız Hokey Takımı, turnuvadaki tüm rakiplerini dize getirmeyi başardı. Sırasıyla Antalya, Kayseri ve Kahramanmaraş takımlarını mağlup ederek adını finale yazdıran Muğla ekibi, finalde de büyük bir kararlılık örneği sergiledi. Büyük bir heyecana sahne olan final maçında Denizli İl Karması ile karşı karşıya gelen Muğla'nın sultanları, normal süresi kıran kırana geçen maçın ardından şampiyonluk için penaltı atışlarına gitti. Penaltı atışlarında rakibine 4-3'lük üstünlük sağlayan Muğla İl Karması, şampiyonluk ipini göğüsleyen taraf oldu ve kupayı Muğla'ya getirdi.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan takımın başarılı antrenörü Serkan Şen, elde edilen başarıdan dolayı sporcularını kutladı. Muğla'da hokey sporuna verilen desteğin meyvelerini topladıklarını belirten Şen, "Hokeyin yer aldığı tüm organizasyonlarda Muğla olarak sahadayız ve gittiğimiz her turnuvadan başarılı sonuçlarla dönüyoruz. Bizlere her zaman inanan ve desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Muğla Valimiz Sayın İdris Akbıyık'a ve Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Sayın Kazım Açıkbaş'a tüm takımım adına sonsuz teşekkürlerimi sunarım" ifadelerini kullandı. - MUĞLA