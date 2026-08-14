Muğla Kız Hokey Takımı Türkiye 5'incisi - Son Dakika
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Muğla Kız Hokey Takımı Türkiye 5'incisi

Muğla Kız Hokey Takımı Türkiye 5\'incisi
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Muğla İl Karması, U17 Kızlar Hokey Türkiye Şampiyonası'nı gol yemeden 5'inci tamamladı.

Kırklareli'de düzenlenen U17 Kızlar Hokey Türkiye Şampiyonası'nda mücadele eden Muğla İl Karması Kız Hokey Takımı, normal sürelerde gol yemeden tamamladığı turnuvada Türkiye 5'incisi oldu.

Kırklareli'de düzenlenen U17 Kızlar Hokey Türkiye Şampiyonası'na 19 ilden toplam 20 takım katıldı. Şampiyonada başarılı bir performans ortaya koyan Muğla İl Karması, normal sürelerde mağlubiyet yaşamadan çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde İstanbul temsilcisiyle karşılaşan Muğla ekibi, büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmanın normal süresini 0-0 eşitlikle tamamladı. Penaltı atışlarında rakibine elenen Muğla İl Karması, şampiyonayı Türkiye 5'incisi olarak tamamladı. Muğla'nın farklı kulüplerinden sporcuların bir araya gelmesiyle oluşturulan İl Karması'nda; Köyceğiz Göl, Bodrum Gündoğan, Yatağan Bozüyük, Ege Yıldızları ve Muğla Hokey Kulübü sporcuları forma giydi.

Turnuva sonrasında değerlendirmelerde bulunan Antrenör Serkan Şen, takımın şampiyona öncesinde tamamlanmayan Ortaköy Hokey Sahası'nda çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, farklı kulüplerden gelen sporcuların başarılı bir uyum yakaladığını ifade etti. Şen, "Türkiye Şampiyonası öncesi çalışmalarımızı henüz tamamlanmayan Ortaköy Hokey Sahası'nda sürdürdük. Takımımız farklı kulüplerimizden gelen yetenekli sporcularımızdan oluşuyor. Asıl hedefimiz yarı finale kalmaktı. Fakat çeyrek final maçında çok sayıda gol pozisyonundan yararlanamadık, nasip olmadı. Şimdi önümüzde U14 yaş grubu Türkiye ligleri var. Orada ilk 3 dereceye girmek için mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.

Kaynak: İHA

Kırklareli, Türkiye, Muğla, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Muğla Kız Hokey Takımı Türkiye 5'incisi - Son Dakika

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