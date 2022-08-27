Muğla'da 29. Geleneksel Yayla Seki Yağlı Güreşleri yapıldı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde bu yıl 29'uncusu düzenlenen Geleneksel Yayla Seki Yağlı Güreşleri'nde Ali Gürbüz başpehlivanlığı elde etti.

Seydikemer Belediyesi tarafından Seki Mahallesi Zümrüt çayırında gerçekleştirilen güreşlere, çeşitli illerden 67'si başpehlivan, 597 sporcu katıldı.

Finalde Mustafa Batu'yu yenen Ali Gürbüz, başpehlivan oldu.

Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz, yaptığı konuşmada, Kırkpınar'a katılan başpehlivanların çoğunun etkinlikte güreştiğini söyledi.

Güreşe halkın yoğun ilgi gösterdiğini belirten Otgöz, "Sporcular kıyasıya mücadele etti. Çok şükür büyük bir sakatlık olmadan sporcular yarıştı. İnşallah önümüzdeki yıllarda etkinliği birkaç güne yayacağız." ifadelerini kullandı.

Organizasyonda güreş ağalığını bir milyon lira bedelle iş insanı Bayram Önder Akdenizli aldı. Üst üste üçüncü kez güreş ağası olan Akdenizli'ye altın kemer verildi.

Etkinliğe, Muğla Vali Yardımcısı ve Seydikemer Kaymakam Vekili Ayhan Yazgan, AK Parti Muğla Milletvekilleri Yelda Erol Gökcan ile Mehmet Yavuz Demir, AK Parti İl Başkanı Kadem Mete, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve kurum müdürleri de katıldı.