Muğla'da 29. Geleneksel Yayla Seki Yağlı Güreşleri yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Muğla'da 29. Geleneksel Yayla Seki Yağlı Güreşleri yapıldı

27.08.2022 22:22
Muğla'da 29. Geleneksel Yayla Seki Yağlı Güreşleri yapıldı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde bu yıl 29'uncusu düzenlenen Geleneksel Yayla Seki Yağlı Güreşleri'nde Ali Gürbüz başpehlivanlığı elde etti.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde bu yıl 29'uncusu düzenlenen Geleneksel Yayla Seki Yağlı Güreşleri'nde Ali Gürbüz başpehlivanlığı elde etti.

Seydikemer Belediyesi tarafından Seki Mahallesi Zümrüt çayırında gerçekleştirilen güreşlere, çeşitli illerden 67'si başpehlivan, 597 sporcu katıldı.

Finalde Mustafa Batu'yu yenen Ali Gürbüz, başpehlivan oldu.

Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz, yaptığı konuşmada, Kırkpınar'a katılan başpehlivanların çoğunun etkinlikte güreştiğini söyledi.

Güreşe halkın yoğun ilgi gösterdiğini belirten Otgöz, "Sporcular kıyasıya mücadele etti. Çok şükür büyük bir sakatlık olmadan sporcular yarıştı. İnşallah önümüzdeki yıllarda etkinliği birkaç güne yayacağız." ifadelerini kullandı.

Organizasyonda güreş ağalığını bir milyon lira bedelle iş insanı Bayram Önder Akdenizli aldı. Üst üste üçüncü kez güreş ağası olan Akdenizli'ye altın kemer verildi.

Etkinliğe, Muğla Vali Yardımcısı ve Seydikemer Kaymakam Vekili Ayhan Yazgan, AK Parti Muğla Milletvekilleri Yelda Erol Gökcan ile Mehmet Yavuz Demir, AK Parti İl Başkanı Kadem Mete, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve kurum müdürleri de katıldı.

YORUMLAR
500
Mustafa Yıldızdoğan, AK Parti Muğla Milletvekili Gökcan'ı övdü Mustafa Yıldızdoğan, AK Parti Muğla Milletvekili Gökcan'ı övdü Datça'da 'Sahiller Halkındır, Halkın Kalacak' Eylemi Datça'da 'Sahiller Halkındır, Halkın Kalacak' Eylemi
Kaynak: AA

Ali Gürbüz, Seydikemer, Muğla, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Muğla'da 29. Geleneksel Yayla Seki Yağlı Güreşleri yapıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
22:01 CHP lideri Kılıçraoğlu'nu şaşırtan soru: İmamoğlu ve Yavaş'tan hangisinin adaylığını onaylarsınız?
21:53 Galatasaray ayrılığı resmen açıkladı! Cicaldau, Kalba Union'a kiralandı
21:22 Azerbaycan Özel Kuvvetler askerleri Laçın'de Türk bayrağı açtı
21:22 Ankaragücü'nü farklı geçen Fatih Karagümrük ilk puanlarını aldı
20:50 İstanbul'da 2 ton uyuşturucu yakalandı! Ticaret Bakanı Mehmet Muş tebrik etti
20:34 Fenerbahçe'de Allahyar ve Ozan Tufan'ın ardından Pelkas da Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City ile imzaladı
20:17 Ünlü sunucu Burcu Esmersoy'un duş paylaşımı tam not aldı
19:53 Sedat Peker'in iddiaları Ümit Özdağ'ı harekete geçirdi! Suç duyurusunda bulunacağını açıkladı
19:48 Haaland takımına hayat verdi! Manchester City, 2-0'dan dönüp kazandı
19:45 Köyde çıkan yangında 10 ev kül oldu! Evlerinin yanışını çaresizlikle izlediler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2022 22:22:35. #1.12#
SON DAKİKA: Muğla'da 29. Geleneksel Yayla Seki Yağlı Güreşleri yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement