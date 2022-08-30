Marmaris Gençlik Spor'a gol makinası teknik direktör getirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Marmaris Gençlik Spor'a gol makinası teknik direktör getirildi

30.08.2022 13:07
Marmaris Gençlik Spor'a gol makinası teknik direktör getirildi

Muğla Süper Amatör Ligi temsilcilerinden Marmaris Gençlikspor'da sportif direktörlük ile teknik direktörlük görevlerine Akhisarspor'un unutulmaz golcülerinden eski profesyonel ve milli futbolcu 38 yaşındaki Doğan Şahin getirildi.

Muğla Süper Amatör Ligi temsilcilerinden Marmaris Gençlikspor'da sportif direktörlük ile teknik direktörlük görevlerine Akhisarspor'un unutulmaz golcülerinden eski profesyonel ve milli futbolcu 38 yaşındaki Doğan Şahin getirildi.

Simgesi 'Martı' olan kulüpten yapılan açıklamada, "Doğan Şahin, hem sportif hem de teknik direktörümüz olarak görev yapacaktır. Camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyor ve başarılar diliyoruz" ifadeleri yer aldı. Öte yandan Doğan Şahin'in görevine hızlı başladığı, 24 kişilik bir transfer listesi hazırladığı ve siyah-beyazlı yönetimin yeni direktörlerinin belirlediği isimleri ekiplerine kazandırmak için harekete geçtiği öğrenildi.

Gol makinesi Doğan Şahin

Doğan Şahin, 1984 Adapazarı'nda doğdu. Futbola başladığı Sakaryaspor'la 2002'de profesyonel sözleşme imzaladı. 2004-05 sezonunda 1. Lig ekiplerinden Yozgatspor'a transfer oldu. Burada sadece yarım sezon kaldı, ara transfer döneminde Süper Lig ekiplerinden Samsunspor kadrosuna dahil oldu. 2007-08 sezonun başında Akhisar Belediyespor'a transfer oldu. 2009-10 sezonunda takımıyla 2. Lig'i ikinci sırada tamamlayıp 1. Lig'e yükselmeyi başardı. Şahin, yeşil-siyahlı formayla 4 sezonda 52 gol atarak takımın başarısında büyük rol oynadı. Dönemin yıldız golcüsü, profesyonel futbol hayatı boyunca 305 kez sahaya çıktı, rakip fileleri 143 kez havalandırdı. - MUĞLA

YORUMLAR
500
Büyük Zafer'in 100. Yılı kutlanıyor Büyük Zafer'in 100. Yılı kutlanıyor Muğla açıklarında 59 düzensiz göçmen kurtarıldı Muğla açıklarında 59 düzensiz göçmen kurtarıldı
Kaynak: İHA

Doğan Şahin, Marmaris, Muğla, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Marmaris Gençlik Spor'a gol makinası teknik direktör getirildi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:14 Yurt dışına kaçamadan yakalanmıştı! AK Partili Taşkesenlioğlu'nun boşanma aşamasındaki eşi Ünsal Ban hakkında yeni gelişme
11:35 400 bine yakın kişiyi dolandıran Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, Arnavutluk polisi tarafından yakalandı
11:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan önderliğindeki devlet erkanı Anıtkabir'de
10:59 Mahkeme, imam hatiplilere "sapık" diyen Gülşen'in Beyaz Magazin sunucuları hakkında istediği tedbir talebini kabul etti
10:48 Muhalefeti sarsan sözler! Abdullah Gül'ün CHP'li milletvekiliyle adaylık diyalogu ortaya çıktı
10:37 Irak'ta kanlı gece! En az 20 kişi öldü
10:37 Serenay Sarıkaya'dan yılan dansı
10:29 Batman'da ağaç kovuğundan çıkardığını balın kilosunu dudak uçuklatan fiyata satıyor
10:18 Dolar/TL kuru güne 0.01 yükselerek başladı
10:10 Adana'da 5 yaşındaki kızı kaçıran bir kişi, üstüne 14 yaşındaki bir çocuğu rehin alsa da kurtulamadı! Zanlıdan tepki çeken savunma
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.08.2022 13:07:38. #1.13#
SON DAKİKA: Marmaris Gençlik Spor'a gol makinası teknik direktör getirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement