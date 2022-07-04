Muğla'ya bir şampiyonlukta gençlerden - Son Dakika
Üye Girişi

Muğla'ya bir şampiyonlukta gençlerden

04.07.2022 11:14
Muğla'ya bir şampiyonlukta gençlerden

Türkiye Briç Federasyonu 8-16 yaş briç yaz kampı 27 Haziran-3 Temmuz tarihleri arasında Marmaris'te yapıldı.

Türkiye Briç Federasyonu 8-16 yaş briç yaz kampı 27 Haziran-3 Temmuz tarihleri arasında Marmaris'te yapıldı.

8-16 yaşındaki 83 öğrenciye briç derslerinin verildiği kampta Türkiye Briç Federasyonun 17 eğitmeni görev aldı. Kampta ayrıca U16, U21 ve U26 kategorilerindeki milli takım oyuncuları da 19-26 Ağustos tarihlerinde Hollanda da yapılacak Avrupa Gençler Şampiyonası öncesi hazırlık maçları yapmaya başladı.

Kampın son günü yapılan Türkiye Briç Federasyonu U16 İkili Şampiyonasında Muğlalı genç briçciler Ece Uz ve Duru Sankur ikilisi oldukça çekişmeli geçen maçlar sonunda şampiyonluğa ulaştı. Ödül töreninde konuşan Briç Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve kamp koordinatörü Tuncay Altun, briç sporunun kaliteli bir akıl sporu olduğunu, bu akıl sporunu daha çok gençle tanıştırmak için federasyon olarak eğitim kamplarını arttırmayı planladıklarını ifade etti. - MUĞLA

YORUMLAR
500
Türkiye sularına Muğla kıyılarından giriş yapıp kuma saplandı! Koni salyangozunun tek dokunuşu 30 kişiyi tabuta gönderiyor Türkiye sularına Muğla kıyılarından giriş yapıp kuma saplandı! Koni salyangozunun tek dokunuşu 30 kişiyi tabuta gönderiyor
Kaynak: İHA

Türkiye Briç Federasyonu, Marmaris, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Muğla'ya bir şampiyonlukta gençlerden - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:50 Geleceği gören robot yaptılar! Ortaya çıkan sonuç dünyayı hayrete düşürdü
16:49 Gizli Saklı dizisinde yaşanan hata sosyal medyada gündem oldu! Oyuncu Flordun'un bile dikkati dağıldı
16:36 Bakan Bilgin'den enflasyon açıklaması: Enflasyon tahminlerimizi zorladı, bu kadar artış beklemiyorduk
16:32 Bakan Bilgin'den milyonlarca EYT'liyi ilgilendiren açıklama: Yıl sonuna kadar çözeceğiz
16:27 Özbekistan'da kalıtımsal hastalıkla doğan bebek görenleri şoke etti: Yalnızca iki saat hayatta kalabildi
16:27 Sözleşmesindeki özel madde gün yüzüne çıktı! Arda Güler yok pahasına Fenerbahçe'den gidebilir
16:21 Amerikalı rap sanatçısı Playboi Carti, platformdan düştü
16:15 Kanadalı oyuncu Cyle Larin, Beşiktaş'ın ardından Club Brugge ile sözleşme imzaladı
16:01 Rusya, Ukrayna'nın doğudaki son kalesi Luhansk'ı da ele geçirdi
15:29 TikTok deliliğine her gün bir yenisi ekleniyor! Ölmek üzere olan babasına şırıngayla alkol içirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2022 17:29:32. #1.12#
SON DAKİKA: Muğla'ya bir şampiyonlukta gençlerden - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement