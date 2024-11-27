Muğlalı Kardelen Korkut, Bosna Hersek\'te Bronz Madalya Kazandı

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Muğlalı Sporcu Kardelen Korkut Bosna Hersek'te bronz madalya kazandı.

Muğlalı sporcu Kardelen Korkut, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da düzenlenen G1 Uluslararası Taekwondo Turnuvası'nda bronz madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı. Avrupa Taekwondo Federasyonu tarafından organize edilen turnuvaya 56 ülkeden toplam 900 sporcu katıldı. Kardelen Korkut, 73 kilo kategorisinde yarı finalde Bosna Hersekli bir sporcu ile karşılaştı ve yarı finalde mağlup olarak turnuvayı üçüncü olarak tamamladı. Bronz madalyanın sahibi olan Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcusu olan Kardelen Korkut, Türkiye Taekwondo Federasyonu Muğla İl Temsilcisi Uğur Göktaş'tan övgü aldı. Göktaş; "Muğla'mıza uluslararası gurur yaşatan Kardelen'i ve onu yetiştiren Muğla'mızın Milli Takım Antrenörlerinden Naz Göktaş'ı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi. - MUĞLA