Muğlalı pehlivan Dikik, 57 yıl sonra Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda şampiyon oldu - Son Dakika
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Muğlalı pehlivan Dikik, 57 yıl sonra Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda şampiyon oldu

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Muğlalı pehlivan Dikik, 57 yıl sonra Cumhurbaşkanlığı Kupası\'nda şampiyon oldu
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Muğlalı yağlı güreşçi Kadir Buğra Dikik, 57 yıl aradan sonra düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda kendi kilosunda şampiyon oldu. Dikik, Beşkaza Kültür Derneği-Platformu Başkanı Devrim Karakuş ile Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ı ziyaret etti; Aras, Dikik'i kutladı.

Muğlalı yağlı pehlivan güreşçisi Kadir Buğra Dikik, 57 yıl aradan sonra yeniden düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda kendi kilosunda şampiyon olarak Muğla'ya büyük gurur yaşattı.

Fethiye Güreş Kulübü heyeti ve Beşkaza Kültür Derneği-Platformu Başkanı Devrim Karakuş, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanan Kadir Buğra Dikik ile birlikte Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ı ziyaret etti.

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu koordinasyonunda 57 yıl aradan sonra bu yıl yeniden düzenlenen organizasyonda kendi kilosunda şampiyon olan Dikik'i tebrik eden Başkan Aras, başarılı güreşçiyi kutladı.

Ziyarette Beşkaza Kültür Derneği-Platformu Başkanı Devrim Karakuş, Muğla'daki yağlı güreşin mevcut durumu, güreş kulüpleri ve sporcular hakkında Başkan Aras'a bilgi verdi. Kadir Buğra Dikik'in başarısından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Aras, yağlı güreşin gelişimine katkı sunmak amacıyla kentte güreş tesisi yapılmasına yönelik çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Kaynak: İHA
Muğla Büyükşehir BelediyesiAhmet ArasGüncelSporSon Dakika

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