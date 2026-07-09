Muğlaspor, 1. Lig'e Hazır - Son Dakika
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Muğlaspor, 1. Lig'e Hazır

Muğlaspor, 1. Lig\'e Hazır
09.07.2026 11:23
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Teknik direktör Koşukavak, ligdeki zorlukları kabul ederek özverili çalışmalarını sürdürüyor.

Muğlaspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, kulübün kongre sürecinden dolayı hazırlıklara biraz geç başladıklarını söyleyerek, "Bu lig diğer liglere benzemiyor. Burası daha büyük bütçeler, daha büyük kadrolar ve daha büyük bir organizasyon. O yüzden biraz handikaplıyız ama çok özverili ve iyi niyetle çalışıyoruz" dedi.

Üst üste yaşadığı 3 şampiyonluğun ardından Trendyol 1. Lig'e yükselen Muğlaspor, yeni sezon hazırlıklarına başladı. Menteşe Ortaköy Tesisleri'nde gerçekleşen ilk antrenmana 10 yerli ve 3 yabancı olmak üzere toplam 13 yeni transfer katıldı. Antrenman öncesinde yönetim ve teknik kadro basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Yalçın Koşukavak: "Bu lig diğer liglere benzemiyor"

Muğlaspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, kulübün kongre sürecinden dolayı hazırlıklara biraz geç başladıklarını belirterek, aradaki zaman farkını yönetim kurulunun büyük özverisiyle kapatmaya çalıştıklarını söyledi. 1. Lig'in zorluklarına dikkat çeken deneyimli teknik adam, şu ifadeleri kullandı:

"Bu lig diğer liglere benzemiyor. Burası daha büyük bütçeler, daha büyük kadrolar ve daha büyük bir organizasyon. O yüzden biraz handikaplıyız ama çok özverili ve iyi niyetle çalışıyoruz. İyi olacak inşallah."

Muğlaspor'un altyapısından yetişen ve 2012 yılında kulüpten ayrılan 33 yaşındaki futbolcu Ozan Sol, 15 yıl sonra yuvasına dönmenin gururunu yaşadığını belirtti. Kulübün son transferi olan 31 yaşındaki Kuzey Makedonyalı futbolcu Daniel Avramovski ise takımla ilk antrenmanına çıkarken, Muğlaspor'da olmaktan dolayı mutlu olduğunu ve geleceğin kendileri için çok güzel geçmesini umduğunu dile getirdi.

Menaf Kıyanç: "İlk maçımızı stadımızda oynamayı hedefliyoruz"

Muğlaspor Başkanı Menaf Kıyanç, Muğla Atatürk Stadyumu'ndaki eksiklerin giderilmesi için yoğun bir çalışma yürütüldüğünü açıkladı. Prosedür gereği TFF'ye alternatif saha olarak Bodrum FK stadını bildirdiklerini söyleyen Kıyanç, ilk maçlarını evlerinde oynamayı hedeflediklerini belirterek, "Türkiye'deki takımlar özellikle yeni ligle çıkan takımların statla ilgili eksiklerin giderilmeme ihtimaline karşılık alternatif saha bildirmek zorunda. Bu diğer kulüpler için de geçerli. Dolayısıyla alternatif saha olarak oynayabileceğimiz bu ilde tek stat, Bodrum FK stadı. Bundan dolayı bunu bildiriyoruz. Tabii şu anda yapılan stadın eksikleriyle ilgili çalışmalar yapılıyor. Yetişmemesi için hiçbir sebep yok. Zamanında yetişecek diye düşünüyoruz. İlk maçımızı stadımızda oynamayı hedefliyoruz. Bizimle ilgili bir eksiklik söz konusu değil. Sadece TFF'nin güvenlikle ilgili bir kamera sistemi, güvenlik sistemiyle ilgili bir durum vardı. Onu da zaten biz kulüp dışında çözmeye çalışmıştık. Çözemeyince kendimiz TFF'ye dilekçe verip ödemesini yapmak karşılığı firmayla TFF'nin yapmış olduğu sözleşme gereği çalışmaya başladılar. Onlar açısından bir problem yok. Yetişecek. Gençlik Spor'un yapmış olduğu şu anda çalışmalar var. Yetişir diye düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Ayrıca Başkan Kıyanç önümüzdeki haftalarda 6 transfer daha yapılacağını sözlerine ekledi.

İkinci etap kampı Burdur'da

Transfer çalışmalarının yoğun bir şekilde sürdüğünü belirten Muğlaspor Futbol Şube Başkanı Abdullah Eskihisarlı, kadro yapılanması hakkında güncel bilgileri paylaştı. Şu an için kiralıktan dönenlerle birlikte toplam 21 futbolcunun idmanlarda yer aldığını söyleyen Eskihisarlı, takımdaki eksik mevkilere yönelik transferlerin devam edeceğini ve takımın 18-19 Temmuz tarihlerinde ikinci etap kamp çalışmaları için Burdur'a gideceğini açıkladı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Teknik Direktör, Antrenman, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

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