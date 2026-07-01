Muğlaspor\'da sponsorluk imzaları atıldı

Muğla spor, 2026-2027 sezonunda formasında yer alacak sponsorlarını düzenlediği tanıtım töreniyle kamuoyuna duyurdu.

Trendyol 1. Lig'in yeni ekiplerinden Muğlaspor, 2026-2027 sezonunda formasında yer alacak sponsorlarını düzenlediği törenle tanıttı. Geniş katılımla gerçekleştirilen lansana Muğla Vali Yardımcısı İsmail Soykan, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Menteşe Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Tahça ile Muğlaspor Yönetim Kurulu üyeleri katıldı. Yeni sezona şehirden aldığı destekle hazırlanan yeşil-beyazlı ekip, hedeflerini de kamuoyuyla paylaştı.

Kulübün üst üste üç sezon şampiyonluk yaşamasından büyük gurur duyduklarını belirten Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, elde edilen başarının iyi yönetimin bir sonucu olduğunu söyleyerek, "Gittiğimiz her yerde Muğlaspor'un başarısı konuşuluyor. Bu kulüp sadece bir spor kulübü değil, bütünüyle bir sosyal projedir. Şehirdeki herkes kendi kapasitesi oranında bu takıma omuz vermeli. Kombine kampanyası çığ gibi büyümeli ve statta tek bir boş koltuk kalmamalı" ifadelerini kullandı.

Trendyol 1. Lig'de dev bütçelere sahip şehir takımlarının mücadele ettiğine dikkat çeken Muğlaspor Kulübü Başkanı Menaf Kıyanç, "Süper Lig tecrübesi olan devasa bütçeli takımlarla mücadele edeceğiz. Tesis, kadro ve sponsorluk anlamında inanılmaz zor bir süreç yönetiyoruz. Ancak bize duyulan bu güven sorumluluğumuzu artırıyor. Şehrimize yakışır bir performans sergilemek için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Törenin kapanış konuşmasını yapan Muğla Vali Yardımcısı İsmail Soykan ise borç batağındaki birçok kulübün aksine Muğlaspor'un örnek bir yönetim modeli sergilediğini belirterek, "Menaf Başkan liderliğindeki bu yönetim vizyonu takdiri hak ediyor. Valilik olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da takımımızın yanındayız" şeklinde konuştu. - MUĞLA