Muğlaspor, 24 Ekim'de İstanbulspor'u yenerek galibiyetin değerini artırmak istiyor - Son Dakika
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Muğlaspor, 24 Ekim'de İstanbulspor'u yenerek galibiyetin değerini artırmak istiyor

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Muğlaspor, 24 Ekim\'de İstanbulspor\'u yenerek galibiyetin değerini artırmak istiyor
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Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında 24 Ekim'de İstanbulspor'u konuk edecek Muğlaspor hazırlıklarını sürdürdü. Koşukavak, Manisa FK galibiyetinin dört beraberliğin ardından anlam kazandığını, İstanbulspor'u yenerek bu değeri artırmak istediklerini söyledi.

Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında 24 Ekim Cumartesi günü İstanbulspor'u konuk edecek Muğlaspor, hazırlıklarına devam etti.

Muğlaspor Ortaköy Tesisleri'nde teknik direktör Yalçın Koşukavak yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınmayla başlayıp pas çalışmalarıyla devam etti.

Yalçın Koşukavak, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Manisa FK deplasmanında alınan galibiyetin takımın moraline katkı sağladığını söyledi.

Ligde kolay maç olmadığını belirten Koşukavak, "Bu ligde güçlü organizasyonlara, güçlü şehirlere ve güçlü ekonomilere karşı mücadele ediyoruz. Burada kolay rakip olmadığı gibi kolay maç kazanmak da mümkün değil." dedi.

Son haftalardaki sonuçları değerlendiren Koşukavak, dört beraberliğin ardından Bursaspor'a mağlup olduklarını, Manisa FK deplasmanında ise galibiyet aldıklarını hatırlattı.

İstanbulspor maçının önemine dikkati çeken Koşukavak, "Manisa deplasmanında aldığımız galibiyet, dört beraberliğin ardından çok anlam kazandı. İnşallah İstanbulspor'u da yenerek bu sonuçların değerini daha da artırırız." diye konuştu.

Hedef Muğlaspor'u ligde kalıcı hale getirmek

Muğlaspor'un kadrosunda önemli bir değişim yaşandığını belirten Koşukavak, sezon başında 25 transfer yaptıklarını, bazı rakiplerinin ise geçen sezondan oyuncularını kadrolarında tuttuğunu aktardı.

Koşukavak, "Bütün hedefimiz, mayıs ayında Muğlaspor'u hedeflediğimiz yerde görmek ve bu ligin kalıcı takımı olmasını sağlamak. Oyuncularımızın, yönetimin ve Muğla halkının bu hedefe odaklanması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
İstanbulsporCumartesiMuğlasporTrendyolManisaSporSon Dakika

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